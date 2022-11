MTV Berg zu Gast bei der launischen Diva

Der Siegtorschütze vom Hinspiel, Lukas Hauptmann, fehlt im Rückspiel am Samstag gegen den 1. FC Penzberg. © A. jaksch

Der MTV Berg hat schon vier Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. Am Samstag hofft der Abstiegskandidat auf weitere Überraschung gegen den 1. FC Penzberg.

Berg – Es sind schwere Zeiten für den MTV Berg. Es spricht derzeit nicht viel dafür, dass die Bezirksliga-Fußballer auch in dieser Saison die Klasse halten können. Derzeit beträgt der Abstand zum Relegationsplatz vier Punkte. Auch deshalb empfiehlt Wolfgang Krebs, den Blick auf die Rangliste zu vermeiden. „Das hilft uns momentan nicht“, sagt der Trainer. Stattdessen werden die Berger versuchen, in den verbleibenden zwei Spielen bis zur Winterpause noch das eine oder andere Pünktchen zu sammeln. Die Aufgaben haben es jedoch in sich. Am Samstag (14.30 Uhr) ist der MTV zu Gast beim 1. FC Penzberg, eine Woche später steht das Derby gegen den formstarken BCF Wolfratshausen auf dem Programm.

Vor dem Auftritt am Samstag beschwört Krebs die Geister der Vergangenheit. „Gegen Penzberg haben wir zuletzt ganz gut ausgesehen“, sagt Krebs. Zwei der vergangenen drei Partien konnte der MTV für sich entscheiden. Im Hinspiel hieß es 2:1 für den Männerturnverein. Der Siegtorschütze im August hieß Lukas Hauptmann. Doch er fehlt am Samstag genauso wie Maurus Kalinke, Marcel Höhne und Sarek Suplit. „Natürlich fehlen uns viele Spieler. Aber dennoch kann man Sachen verbessern“, sagt Krebs. Er fordert im Vergleich zu den vergangenen Partien besonders ein besseres Zweikampfverhalten. „Einen wichtigen Zweikampf zu gewinnen, kann schon ausschlaggebend sein“, erläutert er. Die Personalnot ist jedoch weiterhin so groß, dass Spieler wie Kapitän Fabian Kaske und Neuzugang Julian Freckmann trotz Trainingsrückstand von Beginn an ran müssen.

Vielleicht gelingt dem MTV dennoch eine ähnliche Überraschung wie im Hinspiel. Die Penzberger, die vor der Saison zu den Favoriten gezählt wurden, blieben bislang hinter den Erwartungen zurück. „Sie spielen wie eine launische Diva“, sagt Krebs. Den negativen Höhepunkt der Vorrunde erlebte der FCP vor drei Wochen beim 0:5 zu Hause gegen Aufsteiger FC Hellas München. Danach folgten jedoch ein respektables 2:2 bei Spitzenreiter 1. FC Garmisch-Partenkirchen (nach zweimaligem Rückstand) und ein 1:0 beim SC Unterpfaffenhofen-Germering. „Am Ende war’s ein Kampfspiel, wo wir endlich dagegengehalten haben“, freute sich FCP-Coach Simon Ollert über den siebten Saisondreier. toh