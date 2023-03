In Unterzahl „chancenlos“: Wolfratshausen verliert in Dießen

Ein harter Kampf um den Ball: Die Spielerinnen des MTV Dießen und des BFC Wolfratshausen geben nicht auf. © Ludwig Taubenberger

Die Frauen des BFC Wolfratshausen verlieren beim MTV Dießen mit 3:1.

Dießen – Franziska Hein möchte gar nichts beschönigen: „Es war ein schwaches Spiel von uns“, sagt die Trainerin nach der zweiten Niederlage der Farcheter Fußballerinnen seit der Winterpause – für die mit fünf Siegen in die Bezirksoberliga gestarteten BCF-Frauen war es insgesamt die dritte in Folge. „Im Moment ist der Wurm drin“, so Hein. Sie möchte keine Ausreden suchen – auch wenn es welche gäbe: Kurzfristig fiel mit Torhüterin Sabrina Wisniewski ein wichtiger Rückhalt aus.

Für die Mannschaft war es seit vielen Monaten der erste Auftritt auf einem Rasenplatz, und über 60 Minuten lang spielten die Grün-Weißen in Unterzahl. Schuld war eine rote Karte, bei der es keine Diskussionen gab. „Die Umstände entschuldigen aber nicht die schwache Leistung. Das Ergebnis spiegelt die Partie gut wieder“, findet die Übungsleiterin. Zwar hatte sie zur Halbzeit noch das Gefühl, dass ihre Mannschaft die Oberhand gewinnen könnte – dank eines Elfmetertors von Spielmacherin Hannah Förg (45.) stand es da noch 1:1. Nach dem Seitenwechsel machte sich die Unterzahl allerdings bemerkbar. „Offensiv waren wir ziemlich ideenlos“, fasst die Trainerin zusammen. Im Spielaufbau setzten die Farcheterinnen zu oft auf lange Flugbälle – „die sind entweder im Aus oder bei den Gegnern gelandet“. Unterm Strich blieben die Gäste in Dießen „ziemlich chancenlos“, räumt Hein ein.

Sie hofft auf eine Trendwende in den kommenden Wochen. „Wir lassen sonst einfach zu viele Punkte liegen“ – neun in den vergangenen drei Partien. „Wir sind gut genug, dass wir da auch wieder herauskommen“, gibt sich die Trainerin kämpferisch. Helfen sollen ein paar Spielerinnen, die derzeit noch verletzt oder krank ausfallen. „Da könnte die eine oder andere demnächst wieder zurückkommen.“ (dst)

FSV Höhenrain: Keine Tore zum Auftakt

Eching – Im ersten Punktspiel des Jahres traten die Höhenrainer Fußballerinnen in Eching an. Im Duell mit dem Tabellennachbarn taten sich die FSV-Frauen anfangs schwer. Dies lag zum einen am schwer zu bespielenden und nicht mehr gewohnten Rasenplatz, zum anderen an dem spielstarken Heimteam. Dieses hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, fand jedoch keine Lücke in der starken Höhenrainer Defensive.

Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste aufmerksam in der Rückwärtsbewegung. „Außerdem ist es uns gelungen, auch offensiv das Spielgeschehen zu übernehmen und zwei gute Torchancen herauszuspielen“, berichtete Spielertrainerin Sandra Ott. Diese Möglichkeiten konnte der FSV allerdings nicht nutzen, und so blieb es beim gerechten torlosen Unentschieden gegen die starken Echingerinnen. Sandra Ott ist zuversichtlich: „Das sehr lauf- und zweikampfintensive Spiel macht Freude auf die kommenden Partien.“ (tk)