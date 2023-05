„Das ist brutal“: MTV Dießen feiert die sichere Relegation – Folgt der Durchmarsch in die Kreisliga?

Jubelstimmung beim MTV Dießen am Ammersee. (Archiv-Foto) © Sebastian Achhammer

Der MTV Dießen steht unmittelbar vor dem Durchmarsch in die Bezirksliga. Durch den 1:0-Erfolg gegen Schlehdorf hat man zumindest die Relegation sicher.

FCK Schlehdorf – MTV Dießen 0:1 (0:1)

Dießens Fußballer durften nach der Hitzeschlacht von Schlehdorf jubeln. „Es war eine tolle Leistung der Mannschaft, nicht nur heute. Dass wir bereits einen Spieltag vor Schluss mindestens die Relegation sicher haben, ist brutal“, jubelte Spielertrainer Philipp Ropers. Bereits früh brachte Dominik Wagner sein Team in Front, vorausgegangen war ein starkes Solo von Levin Braun.

„Die frühe Führung hat uns in die Karten gespielt“, freute sich Ropers. Danach verteidigte der MTV über weite Strecken souverän, verpasste es aber, bei Großchancen das vorentscheidende zweite Tor nachzulegen. So mussten die Ammmerseer bis zum Schluss zittern, ehe im vierten Anlauf der erste Sieg der Saison gegen den FCK unter Dach und Fach war.

Da auch Spitzenreiter WSV Unterammergau 1:0 siegte, blieb Dießen auf Rang zwei der Meisterrunde C. „Jetzt wollen wir gegen Oberau ein erfolgreiches letztes Heimspiel spielen und hoffen, dass Unterammergau gegen Bad Kohlgrub patzt. Wenn nicht, versuchen wir es halt wieder über die Relegation wie letztes Jahr“, sagte Ropers. Damals hatte sein Team gegen Oberau den Aufstieg in die Kreisklasse perfekt gemacht. Nun winkt dem MTV sogar der direkte Durchmarsch in die Kreisliga.

Tor: 0:1 Wagner (6.)

FC Bad Kohlgrub – TSV Erling-A. 1:3 (0:2)

Die Erlinger waren mit ihrem letzten Aufgebot und ohne den urlaubenden Trainer Bernd Öhler nach Bad Kohlgrub gereist. Dennoch gelang im letzten Auswärtsspiel der Saison der erste Dreier des Kalenderjahres. „Das tut natürlich gut“, kommentierte Erlings sportlicher Leiter Thomas Wandinger.

Die Gäste konnten sich in einem insgesamt schwachen Kreisklassenspiel am Fuße des Hörnle vor allem auf die Qualitäten ihres einzig noch verbliebenen Torjägers Manuel Öhler verlassen. Zunächst setzte er sich mit seiner ganzen Klasse gegen seinen Gegenspieler durch und vollstreckte zum 1:0. (14.). Neun Minuten später spekulierte er bei einem Abspielfehler der Gastgeber richtig. Nach der Pause versuchten die favorisierten Kohlgruber, die Wende herbeizuführen.

„Bei einem Anschlusstreffer wäre es noch einmal ganz eng geworden“, urteilte Wandinger. Doch die Abwehr des TSV hielt. Mit einem absoluten Kunststück entschied Ludwig Metz die Partie. In Kopfhöhe nahm er den Ball mit der Hacke und versenkte diesen direkt im Netz. Das einzige Tor der Hausherren drei Minuten später brachte die Andechser nicht mehr ins Wanken. „Insgesamt war es eine sehr erfolgreiche Saison für uns als Aufsteiger“, zog Wandinger bereits vor dem letzten Spiel am Samstag zu Hause gegen Schlehdorf eine positive Bilanz. (toh)

Tore: 0:1 Öhler (14.), 0:2 Öhler (23.), 0:3 Lu. Metz (78.), 1:3 Pajonkowski (81.)