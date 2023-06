Durchmarsch perfekt: MTV Dießen gewinnt Aufstiegsrelegation und spielt künftig Kreisliga

Nächste Saison in der Kreisliga: Die Spieler des MTV Dießen bejubeln ihren erneuten Aufstieg. © ralf ruder

Es ist vollbracht: Die Fußballer des MTV Dießen haben sich in der Relegation gegen den TSV Otterfing durchgesetzt und schafften damit den direkten Durchmarsch von der A-Klasse in die Kreisliga.

Dießen – Philipp Ropers hatte es im Vorfeld des Relegations-Rückspiels gegen den TSV Otterfing selbstbewusst angekündigt: „Wir wollen und werden aufsteigen“, tönte der Trainer des MTV Dießen, nachdem seine Fußballer das Hinspiel in Otterfing mit 1:2 verloren hatten. Und er sollte Recht behalten. Am Samstag lieferte seine Mannschaft im heimischen Ammerseestadion vor über 400 Zuschauern eine absolut reife Leistung ab und feierte mit einem hochverdienten 2:0 den Aufstieg in die Kreisliga. Erst vor einem Jahr war Dießen in die Kreisklasse aufgestiegen – ebenfalls nach erfolgreicher Relegation.

Der MTV, frenetisch angefeuert von seinen Fans, ließ vom Anpfiff weg keinerlei Zweifel aufkommen, wer am Ende als Sieger vom Platz gehen würde. „Wir sind sehr gut gestartet, und auch das frühe 1:0 hat uns sehr geholfen“, sagte Ropers. Yannick Friedrich hatte in der 20. Minute eingenetzt. Kurz vor der Pause gelang Sebastian Kropp auch noch das 2:0 (37.). „Die beiden Tore waren brutal wichtig“, urteilte Ropers.

Jubel pur: Nach Abpfiff gab es beim MTV Dießen kein Halten mehr. © Ralf Ruder

Richtig spannend wurde es nach der Halbzeit nicht mehr, denn die Dießener dominierten weiter, ließen allerdings einige Chancen leichtsinnig liegen – die größte davon versemmelte Ropers selbst. „Wir hätten den Sack eigentlich früher zumachen müssen“, meinte der Spielertrainer. Die mangelnde Treffsicherheit wirkte sich aber nicht negativ aus, weil der MTV defensiv sehr stabil auftrat. „Otterfing hatte im ganzen Spiel zehn Minuten vor Schluss nur eine einzige Chance, da hatten wir ein bisschen Glück.“

MTV Dießen: Trainer Philipp Ropers ist „unheimlich stolz auf die Mannschaft“

Nach dem Abpfiff ging dann die große Aufstiegsfete los. Zunächst feierten Spieler, Funktionäre und Fans auf dem Sportgelände, ehe sie weiterzogen und sich im Ort noch das ein oder andere Gläschen gönnten. Am Sonntag ging die Sause dann weiter.

„Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft“, sagte Ropers. Die habe nämlich das ganze Jahr für dieses Ziel hart gearbeitet. „Erfolg ist kein Glück“, meinte der Coach. Der Aufstieg ist umso bemerkenswerter, da Dießen vor der Saison viele Abgänge zu verzeichnen hatte, sich das Team komplett im Umbruch befand und laut Ropers „die mit Abstand jüngste Mannschaft der Liga“ war. Viele hätten seinen MTV „als Absteiger Nummer eins getippt“.

Das Ziel für kommende Saison steht auch schon fest: „Wir wollen nicht gegen den Abstieg spielen“, sagt Ropers vieldeutig. Zuletzt kickte der MTV in der Spielzeit 2009/2010 in der Kreisliga. Damals stiegen die Ammerseer aber sofort wieder ab. (Michael Baumgärtner)