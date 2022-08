MTV Dießen: Umbruch nach Abgängen von Leistungsträgern

Vincent Vetter wechselte gemeinsam mit Bruder Luis zum Landesligisten VfL Kaufering. Foto: vfl © vfl

Der MTV Dießen startet nach dem Aufstieg in die Herausforderung Kreisklasse. Allerdings muss der Aufsteiger einige Abgänge verkraften.

Dießen – Für den MTV Dießen ist es eine Reise ins Ungewisse. „Es ist schwer zu sagen, wie es für uns laufen wird“, sagt Spielertrainer Philipp Ropers. Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse haben die Fußballer vom Westufer des Ammersees einen großen Umbruch hinter sich. Die Abgänge der Leistungsträger Jan Verhülsdonk (Wechsel in die Kreisliga zum TSV Utting), Vincent Vetter und Luis Vetter (beide bereits für den VfL Kaufering in der Landesliga am Ball) hinterlassen eine Lücke.

„Die müssen wir erst mal schließen. Alle drei haben sich aber die neue Herausforderung redlich verdient“, sagt Ropers. Dazu haben mit Alexander Hummer, Andreas Schranner, Daniel Seidel, Florian Sepperl und Bastian Weber gleich fünf arrivierte Spieler das Lager gewechselt. Sie spielen ab sofort in der Regel nur noch für die Altherren des MTV.

Immerhin konnten die Dießener auch zwei altbekannte Gesichter wieder begrüßen: Christian Rid kehrte nach nur einem halben Jahr beim TSV Utting genauso zurück wie Moritz Fichtl (TSV Schondorf). Den restlichen Kader füllen Spieler aus der zweiten Mannschaft auf, denen es oft aufgrund ihres Alters jedoch noch an Erfahrung fehlt. „Es ist gut möglich, dass wir nach der Winterpause stärker sind“, mutmaßt Ropers.

Aber dann könnte der Zug Richtung Aufstiegsrunde schon abgefahren sein. „Wie vermutlich alle Mannschaften in dieser Gruppe haben wir das Ziel, unter die ersten Drei zu kommen“, teilt Ropers mit. Mut macht ihm der nur wenige Wochen zurückliegende Saisonendspurt, als der MTV trotz zahlreicher Ausfälle und eines sehr jungen Altersdurchschnitts die große Aufgabe der Relegation meisterte und sich gegen die SG Oberau/Farchant behaupten konnte.

Dennoch hofft Ropers, dass manch einer der Verletzten schnell zurückkommt. „Den einen oder anderen erfahrenen Spieler braucht man schon in einer Mannschaft“, stellt er klar. Dazu zählt auch der Spielertrainer selbst. Er verletzte sich in der Wintervorbereitung im Testspiel gegen die SG Söcking/Starnberg (2:3) so schwer, dass er seitdem kein Match mehr bestreiten konnte. „Ich hoffe, dass ich bald wieder eingreifen kann“, sagt Ropers.

Mit der Liga-Einteilung sind sie beim MTV aus regionalen Gesichtspunkten im Übrigen nicht zufrieden. Die weiteste Fahrt nach Schlehdorf beträgt über 50 Kilometer. Gegner vom Ammersee gibt es dagegen keinen einzigen. Ropers: „Es hätte besser sein können für uns.“ (Tobias Huber)