Fokus auf der Taktik: MTV Dießen fertigt Feinschliff für die Aufstiegsrunde

24 Fußballer des MTV Dießen verbrachten drei Tage in Rosenheim. Foto: MTV Dießen © MTV Dießen

Die Herren des MTV Dießen haben sich in einem Trainingslager in Rosenheim den nötigen Feinschliff für die Aufstiegsrunde zur Kreisliga geholt.

Dießen – „Das Trainingslager war sowohl auf als auch neben dem Platz sehr gelungen“, bilanziert MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Der Fokus habe auf dem taktischen Bereich gelegen.

Für die 24 MTV-Kicker stand am Freitagvormittag das erste Training auf dem Plan. Mit dabei war wie in den vergangenen Trainingslagern auch Fitnesstrainer Michele Bonomo. Für die Torhüter gab es Einheiten mit Marc Lamberger, Torwart-Trainer im Nachwuchsleistungszentrum des TSV 1860 München, und Stefan Kotisch, Torwart-Ausbilder für den Bayerischen Fußball-Verband.

Der Samstag endete mit einem geselligen Mannschaftsabend, und am Sonntag standen unter anderem Standards auf dem Trainingsplan. Am Nachmittag ging es dann müde, aber zufrieden zurück in Richtung Ammersee. Das erste Punktspiel steht am 26. März an. mm