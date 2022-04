Landesliga Frauen: Klein-Traumtor rettet Dießen - Gilching patzt gegen das Schlusslicht

Traf aus 20 Metern in den Knick: Zoé Klein. © MTV Dießen

Die Dießener Serie hält. Doch für die MTV-Damen reicht es wieder nur zu einem Punkt. Der TSV Gilching ärgert sich mehr über sein Remis gegen den Tabellenletzen.

Seit sechs Spielen sind die Landesliga-Fußballerinnen des MTV Dießen ungeschlagen, aber immer noch abstiegsbedroht. Denn auch am Ostersamstag gegen den BCF Wolfratshausen reichte es nur zu einer Punkteteilung, zur fünften in Folge. „Wolfratshausen war spielerisch überlegen, wir haben mit einer tollen geschlossenen Mannschaftsleistung dagegengehalten“, freute sich MTV-Coach Nico Weis.

Die MTV-Abwehr verteidigte leidenschaftlich und schaffte es eine halbe Stunde lang, Torabschlüsse zu verhindern. Dann traf Wolfratshausens Lena Jocher aus 16 Metern zum 0:1. Nur fünf Minuten später fasste sich Zoè Klein ein Herz, ihr Schuss aus 20 Metern landete im Kreuzeck zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt übernahm Wolfratshausen das Spiel. Klare Chancen gab es auf beiden Seiten nur noch wenige.

MTV Dießen – Wolfratshausen 1:1

So hatten sich die Fußballerinnen aus Gilching ihren Auftritt beim abgeschlagenen Tabellenletzten aus Regensburg nicht vorgestellt. „Am Ende müssen wir froh über den einen Punkt sein“, bekannte TSV-Trainer Raimond Spar. Seine Gilchingerinnen fanden am Karsamstag auf dem sehr engen Platz des SC nie zu ihrem Spiel. „Wir sind überhaupt nicht klar gekommen“, bekannte Spar. Regensburg verteidigte mit aller Macht und hoffte auf ein Erfolgserlebnis durch lange Bälle. Und nach Anna Bauers Führungstor (53.) lag der erste Saisondreier der Oberpfälzerinnen in der Luft. Doch in der 77. Minute zog TSV-Kapitänin Elena Hägler entschlossen ab und Nathalie Schöngart traf im Nachschuss zum 1:1. Den Trip am Ostermontag zum SV Thenried musste der TSV absagen. „Wir hätten nur sieben Spielerinnen der ersten Mannschaft zur Verfügung gehabt. Das hätte keinen Sinn gemacht“, konstatierte Spar. Und Thenried wollte das Nachholmatch nicht nochmals verlegen. Die Punkte gingen damit an Thenried. (toh)

SC Regensburg II – TSV Gilching-A. 1:1