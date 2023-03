Dießen überrascht mit Sieg gegen Wolfratshausen – Höhenrain gibt nach Remis Tabellenführung ab

Bezirksoberliga Frauen

Von Tobias Huber schließen

Die Dießenerinnen bleiben auch im neuen Jahr zu Hause eine Macht und überraschten am Samstag mit einem Sieg über den Aufstiegskandidaten BCF Wolfratshausen.

Dießen – Beide Teams starteten mit viel Feuer in das Duell, Wolfratshausen war zunächst optisch überlegen und erspielte sich früh erste Möglichkeiten. Das erste Tor gelang aber dem MTV: Nach einer Viertelstunde marschierte Zoé Klein mit Tempo durchs Mittelfeld und schickte Andrea Bichler, die von halbrechts abzog.

Der Ball knallte an den Pfosten und vom Rücken der Torhüterin ins Netz. In der Folge entwickelte sich ein rasantes und intensives Spiel mit vielen knackigen Zweikämpfen und Chancen. Nach einer halben Stunde überzog es BCF-Akteurin Alice Hirmer aber, kam bei einer frontalen Grätsche deutlich zu spät und verletzte Leni Bonomo schwer am Knöchel. Hirmer sah die rote Karte, Bonomo musste verletzt vom Platz und wird dem MTV den nächsten Wochen fehlen.

In der zweiten Halbzeit geht Dießen in Führung und lässt sich diese auch nicht mehr nehmen

Die Gäste drückten auf den Ausgleich und trafen per Foulelfmeter zum 1:1-Pausenstand. Im zweiten Abschnitt erwischte der MTV den besseren Start. Nach zehn Minuten war es wieder Klein, die den Ball durch Mittelfeld trieb und Sandra Kemmelmeier in Szene setzte, ihren Schuss parierte die Torhüterin, Bichler war zur Stelle und traf ins lange Eck.

Der Elf von Coach Nico Weis gab die erneute Führung viel Selbstvertrauen. In der 65. Minute setzten Klein und Bichler die Defensive unter Druck, Carolin Bader schnappte sich den Ball, blieb im Eins gegen Eins vor der Keeperin eiskalt und versenkte zum 3:1. toh

MTV Dießen – BCF Wolfratsh. 3:1

Den Damen des FSV Höhenrain gelingt gegen den TSV Eching nur ein Unentschieden

Im ersten Punktspiel des Jahres 2023 traf Spitzenreiter FSV Höhenrain auf den Tabellenvierten TSV Eching. Im Duell taten sich die Höhenrainerinnen schwer, ins Spiel zu kommen. Dies lag zum einen am schwer zu bespielenden sowie nicht mehr gewohnten Rasenplatz und zum anderen an der spielstarken Heimmannschaft. Diese hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz, fand jedoch keine Lücke in der starken Höhenrainer Defensive.

Auch in der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Fußballerinnen des FSV aufmerksam in der Rückwärtsbewegung. Zudem gelang es der Gastmannschaft, auch offensiv das Spielgeschehen zu übernehmen und zwei gute Torchancen herauszuspielen. Da diese nicht genutzt werden konnten, blieb es beim verdienten torlosen Unentschieden gegen einen starken Kontrahenten. Das sehr lauf- und zweikampfintensive Spiel macht Freunde auf die kommenden Partien.

Durch das Unentschieden musste der FSV die Tabellenführung jedoch am letzten Spieltag der Vorrunde an den SV Rot-Weiß Überacker abtreten. toh