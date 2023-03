Am Ende alles gut: MTV Dießen mit erstem Sieg nach holpriger Vorbereitung

Von: Stefan Reich

Teilen

Mit 16 Spielerinnen fuhr Dießens Trainer Nico Weis (l.) ins Trainingslager ins Allgäu. Für das Testspiel beim FC Augsburg standen dann aber nur zwölf zur Verfügung. Die Folge: ein 0:1. Im letzten Test gegen Huglfing klappte es dann mit dem ersten Sieg der Winter-Vorbereitung. Foto: MTV DIESSEN © MTV DIESSEN

Mit einem Erfolgserlebnis endete das letzte Spiel der Vorbereitung am Sonntag für die Fußballerinnen des MTV Dießen.

Dießen – „Die Mädels haben eine große Moral gezeigt“, lobte MTV-Trainer Nico Weis. Trotz zahlreicher Ausfälle drehten sie die letzte Partie vor dem Start in die Rückrunde gegen Hebertshausen (11. März) am Ende noch. Der Außenseiter aus der Bezirksliga führte durch Tore in der 34. und 62. Minute bereits mit 2:0, ehe Dießen eine Reaktion zeigte. Die zur Stürmerin umfunktionierte Raffaela Stemmer (2) und Zoé Klein sorgten mit ihren Treffern dafür, dass die Gäste doch noch jubeln durften. Es war der erste Sieg im neuen Jahr für den MTV Dießen, und es war das zufriedenstellende Ende einer Winter-Vorbereitung, in der nicht alles rund lief.

Gleich das erste Vorbereitungsspiel in Oberau konnte nicht wie geplant stattfinden. Es kam lediglich ein Trainingsmatch mit reduzierter Spielerinnen-Anzahl zustande. Dann stand auch das Trainingslager auf der Kippe. „Nach einem Brand in unserem gebuchten Hotel mussten wir fünf Tage vor dem Start umbuchen und alles neu organisieren,“ berichtete Weis.

Dass dann doch noch alles klappte mit der Fahrt nach Wangen im Allgäu, freut den Trainer. Denn er ist überzeugt: „Das Trainingslager hat uns sportlich und mannschaftlich wieder weit nach vorne gebracht.“ Mit 16 Spielerinnen war der MTV nach Wangen aufgebrochen. Doch vor dem Testspiel beim FC Augsburg dünnte sich der Kader aus. Am Ende unterlagen zwölf Dießenerinnen verdient mit 0:1. toh/sr