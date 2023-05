MTV Dießen „wieder voll dabei“ im Aufstiegsrennen – Erling-Andechs verliert beim Spitzenreiter

Philipp Ropers mischt mit dem MTV Dießen wieder um den Aufstieg mit. © Dagmar Rutt

Der MTV Dießen meldete sich am Samstag gegen den FC Bad Kohlgrub eindrucksvoll zurück im Aufstiegsrennen der Kreisklassen-Gruppe C.

„Jetzt sind wir wieder voll dabei“, freute sich Spielertrainer Philipp Ropers über den gelungenen Auftakt in die Rückserie der Meisterrunde. Nach drei Partien ohne Dreier startete der MTV etwas verunsichert, doch die Kohlgruber konnten ihre ersten Möglichkeiten nicht nutzen. Stattdessen schlugen die Gäste zu. In der 25. Minute setzte sich Raphael Anklam nach Vorlage von Ropers im Duell gegen seinen Gegenspieler durch und schob den Ball am Torhüter vorbei ins lange Eck zur Führung. Dies war auch der Pausenstand. In der zweiten Hälfte kontrollierte der MTV das Spiel und ließ defensiv wenig zu. Nach einigen vergebenen Chancen entschieden die Dießener die Partie 20 Minuten vor Schluss durch einen Doppelschlag. Erst jagte Alexander Neiser den Ball nach Steilpass von Sascha König zum 2:0 unter die Latte, dann erhöhte Ropers auf Zuspiel von Sebastian Kropp auf 3:0. Da die Mannschaft in der Schlussphase noch einige Tormöglichkeiten liegen ließ, war dies auch der Endstand. „Jetzt wollen wir im Heimspiel gegen Spitzenreiter Unterammergau nachlegen“, blickte Ropers bereits auf das Duell Zweiter gegen Erster am kommenden Sonntag um 14 Uhr voraus.

Personell geschwächtes Erling-Andechs unterliegt „völlig verdient“ beim Tabellenführer

Thomas Wandinger hatte einen schönen Sonntagvormittag im Ammertal. „Wir waren ein bisschen wandern“, erzählte der sportliche Leiter des TSV Erling-Andechs. Weniger angenehm war der Nachmittag auf der Sportanlage des WSV Unterammergau. Seine Erlinger Fußballer verloren die richtungsweisende Begegnung beim Spitzenreiter deutlich. „Und das völlig verdient“, bekannte Wandinger. Sein Team war dem Aufstiegsfavoriten in allen Belangen unterlegen. Vorwürfe wollte der sportliche Leiter seinen Spielern jedoch keine machen. „Die Ausfallliste von Leistungsträgern ist derzeit einfach zu lange“, teilte er mit. Beim vergangenen Match in Schlehdorf (3:3) verletzte sich auch noch Kapitän Stefan Wohlmuth in der Nachspielzeit (Bänderriss im Sprunggelenk). „Wir haben zwar einen großen Kader, aber alles können wir auch nicht kompensieren“, sagte Wandinger. Aufgrund fehlender Alternativen in der Abwehr musste der TSV mit einer Dreierkette spielen, die jedoch vor allem in der ersten Halbzeit große Probleme hatte. Wandinger zollte aber auch dem Gegner aus Unterammergau Respekt. „Man hat von der ersten Minute an gesehen, dass die unbedingt hoch wollen“, sagte er. Begünstit wurde der klare Sieg durch die frühe Führung der Gastgeber. (toh)