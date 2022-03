MTV Dießen geht ohne Testspielsieg ins Spitzenspiel

Den Feinschliff für die verbleibenden Spiele in der A-Klasse 5 holte sich Tabellenfüher MTV Dießen beim Trainingslager in Miesbach. © MTV Diessen

Der MTV Dießen hat in der Winter-Vorbereitung keinen einzigen Sieg gelandet. In vier Spielen kassierte der Tabellenführer der A-Klasse 5 vier Niederlagen. Zum Auftakt wartet das Spitzenspiel gegen den Dritten Königsdorf.

Dießen – Eine Fußballerweisheit ist wohl in jeder Vorbereitung, egal ob im Sommer oder Winter, mindestens einmal zu hören: „Die Ergebnisse spielen in der Vorbereitung keine große Rolle.“ Tatsächlich gibt es wohl wenig, was schneller in Vergessenheit gerät als Testspielergebnisse. Oder erinnert sich noch irgendjemand daran, dass der FC Bayern München im Sommer kein einziges Testspiel gewonnen hat? Die Wahrscheinlichkeit, dass der Rekordmeister am Saisonende in der Bundesliga-Tabelle ganz oben steht, ist trotzdem hoch.

Doch auch wenn Freundschaftsspiele grundsätzlich mit Vorsicht zu genießen sind – etwas überraschend mutet es dennoch an, wenn man sich die Resultate des A-Klassisten MTV Dießen in der Vorbereitung auf die Rückrunde ansieht. Alle vier Partien verlor das Team von Spielertrainer Philipp Ropers, und das gegen nicht gerade übermächtig erscheinende Gegner. Bei der SG Söcking/Starnberg (B-Klasse) unterlag man mit 2:3, beim FSV Höhenrain (Kreisklasse) mit 1:2, beim SV Germering (Kreisklasse) sogar mit 0:3, und auch die Generalprobe beim FC Hofstetten (A-Klasse) endete mit einer 1:2-Niederlage. Dabei hatten die Dießener vor der Winterpause eine Serie von neun Pflichtspielen in Serie hingelegt und damit die Tabellenspitze der A-Klasse 3 erobert. In der gesamten Saison hatte die Mannschaft, die den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben hat, überhaupt erst zwei Niederlagen einstecken müssen – und im Sommer hatten die Dießener noch all ihre Testspiele gewonnen.

„Wir haben überall noch Luft nach oben, vor allem in der Offensive“, gibt MTV-Trainer Ropers zu. Grundsätzlich bleibt er jedoch gelassen. „Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung zufrieden“, sagt der 28-Jährige, der mit seiner Mannschaft auch ein Trainingslager-Wochenende in Miesbach absolviert hat. Die Trainingsbeteiligung sei gut gewesen, und das Team habe in allen Bereichen Fortschritte gemacht. Eines erscheint klar: Gelingt den Dießenern zum Pflichtspielauftakt am Sonntag (14 Uhr) ein Sieg im Heimspiel gegen den TSV Königsdorf, redet niemand mehr von den Vorbereitungsergebnissen.

Doch der erste Gegner ist alles andere als ein Aufbaugegner: Derzeit steht Dießen mit 38 Punkten in der Tabelle der A-Klasse 5 auf Rang eins, Königsdorf als Dritter hat nur zwei Punkte Rückstand – und könnte bei einem Auswärtssieg im Dießener Ammerseestadion an den Gastgebern vorbeiziehen. Im Hinspiel hatte sich der aktuelle Dritte mit 3:2 durchgesetzt, fügte damit dem MTV eine der beiden Saisonniederlagen zu. „Heute hat die effizientere von zwei nicht guten Mannschaften gewonnen“, sagte Ropers damals.

Beim TSV Königsdorf hat seit Saisonbeginn wie in Dießen ebenfalls ein Spielertrainer das Sagen, nämlich der bezirks- und landesligaerfahrene Johannes Huber. Beide Trainer sind nicht nur für ihren starken linken Fuß bekannt, sondern teilen auch die Leidenschaft für Futsal. Wie Ropers, der beim Bayerischen Fußball-Verband Verbandstrainer ist und mit dem SSV Jahn Regensburg zuletzt die Meisterschaft in der Futsal-Regionalliga Süd gewinnen konnte, hat auch Huber auf hohem Niveau Futsal gespielt, für den FC Deisenhofen und den 1. FC Penzberg.

Die Vorbereitung der Huber-Elf verlief zumindest von außen betrachtet etwas besser als die der Dießener. Anders als der MTV konnte Königsdorf immerhin zwei von vier offiziellen Vorbereitungsspielen für sich entscheiden und feierte mit einem 3:2-Sieg gegen den TSV Wolfratshausen eine gelungene Generalprobe. Zudem bestritt die Mannschaft ein Trainingslager am Gardasee und feierte auch dort einen 6:0-Testspielerfolg. Aber Ergebnisse sind in der Vorbereitung ja bekanntlich zweitrangig. Die entscheidenden Spiele beginnen jetzt.