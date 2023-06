MTV Dießen kassiert das 1:2 in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit traf Ludwig Schranner für den MTV Dießen zum 1:1. © fupa

Der MTV Dießen hat das erste Relegationsspiel um den Aufstieg in die Kreisliga beim TSV Otterfing unglücklich mit 1:2 verloren. Das Siegtor für die Gastgeber fiel erst in der Nachspielzeit.

Dießen – Es war kein Klassenunterschied zu sehen zwischen dem ehemaligen Bezirksligisten TSV Otterfing und dem Herausforderer MTV Dießen. Umso bitterer war die 1:2 (1:1)-Niederlage für den aufstrebenden Kreisklassisten im Relegations-Hinspiel am Mittwochabend. „Das war nicht das Ergebnis, das wir uns gewünscht haben“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers.

Die Gäste fanden nicht gut in die Partie. „Wir haben uns am Anfang schwer getan“, urteilte Ropers. Bereits in der 7. Minute erzielten die Otterfinger das 1:0, als Dießen den Ball nach einer Flanke nicht klären konnte. Den ersten Schuss hatte Keeper Michael Heinrich parieren können, doch den zweiten Versuch setzte Stefan Ott ins Netz. Der Gast schüttelte sich kurz und übernahm nach gut einer Viertelstunde das Kommando. Fast mit dem Pausenpfiff gelang der wichtige und verdiente Ausgleich. Ein langer Freistoß rutschte bis zu Ludwig Schranner durch, der den Ball mit dem Kopf versenkte.

Nach der Pause konnte sich keines der beiden Teams nennenswerte Vorteile erspielen. „Wir hatten jedoch die gefährlicheren Chancen“, urteilte Ropers. In der 77. Minute köpfte der eingewechselte Marcel Pachebat den Ball nach einem Abpraller von Otterfings Torwart Christian Utmälleki aus wenigen Metern über das leere Tor. Kurz darauf umspielte Ropers Utmälleki, doch der Winkel wurde zu spitz. In der Nachspielzeit folgte das bittere Ende für die Dießener. Bei einer Freistoßflanke der Hausherren ging MTV-Abwehrspieler Niklas Zimmermann zu rabiat in den Zweikampf mit Kilian Eder, und Schiedsrichter Hirad Aurahman zeigte auf den Elfmeterpunkt. Simon Eder verlud Heinrich und schoss die Hausherren zum schmeichelhaften Erfolg.

Im Rückspiel am Samstag um 15 Uhr in Dießen (Ammerseestadion) hat der MTV aber noch alle Chancen, das Blatt zu wenden und in die Kreisliga aufzusteigen.

TSV Otterfing – MTV Dießen 2:1 (1:1)

TSV Otterfing: Utmälleki - Riblinger (83. Lankes), K. Eder, Dengler (90.+3 Schliersmair), J. Eder, S. Eder, Noderer, Blaschke, Meier (63. Bacher), Ott, Schmalz

MTV Dießen: Heinrich - Assad (79. Fichtl), Rid (90.+5 Neiser), Herterich, Ropers, Wagner (68. Pachebat), Kropp, Zimmermann, König, Friedrich (77. Sepperl), Schranner

Tore: 1:0 Ott (7.), 1:1 Schranner (45.+3), 2:1 S. Eder (90.+1/Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Hirad Aurahman (FC Puchheim)

Zuschauer: 280