MTV Dießen: Spielertrainer Ropers verlängert – und zaubert Futsal-Nationalspieler aus dem Hut

Von: Noah Hölch

Auch nach dem ersten Punktverlust in der Meisterrunde bleibt der Aufstieg bei Dießens Spielertrainer Philipp Ropers fest im Blick. © Dagmar Rutt

„Absolute Verstärkung“ für den „Herzensclub“: Spielertrainer Philipp Ropers holt Futsal-Nationalspieler Alexander Günter zum MTV Dießen – und verlängert selbst.

Dießen – Der ehemalige Futsal-National- und -Bundesligaspieler Philipp Ropers hat seinen Vertrag beim MTV Dießen als Trainer um zwei weitere Jahre verlängert. Damit unterstreicht er in einer wichtigen Saisonphase sein Vertrauen in die Mannschaft, aber auch in die Vision seines Heimatvereins: „Die sehr gute Entwicklung sowohl auf, als auch neben dem Platz“ spielte eine entscheidende Rolle in der Entscheidung pro MTV und gegen Angebote aus höherklassigen Ligen, wie der 29-Jährige im Gespräch mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern bestätigt. Schließlich soll auch der Aufstieg in die Kreisliga mit dem „Herzensclub“ gelingen, so Ropers.

Futsal-Nationalspieler Günter stößt zum MTV Dießen

Für eine weitere positive Schlagzeile beim MTV sorgte zudem der Transfer von Futsal-Profi Alexander Günter. Der 35-Jährige, der parallel beim SSV Jahn 1889 Regensburg in der Futsal-Bundesliga kickt, ist für Ropers eine „absolute Verstärkung in sportlicher Hinsicht, aber auch charakterlich passt er sehr gut ins Mannschaftsgefüge.“ Ropers und Günter, die schon zusammen beim SSV Regensburg Futsal spielten, werden ab jetzt also wiedervereint auf dem Platz zu sehen sein, sofern es der Spielkalender Günters zulässt.

Durch die gemeinsame Vergangenheit war Ropers mit Günter immer wieder in Kontakt, um über ein mögliches Engagement in Dießen zu sprechen. Nun hat es also geklappt. Günter stößt in eine ambitionierte Mannschaft, die mit vielen jungen Spielern, einigen Rückkehrern, sowie jetzt mit zwei Futsal-Profis einen sehr guten Mix zu haben scheint, um den Aufstieg in die Kreisliga zu schaffen. Beim Versuch, dieses selbstgesetzte Saisonziel zu erreichen, muss der MTV jedoch ohne ihren langjährigen Goalgetter Phillip Plesch auskommen, welcher aus persönlichen Gründen nach Österreich gezogen ist und die Dießener nach über 20 Jahren verlassen hat.

Eine solide Ausgangslage haben sich die Dießener dennoch erarbeitet: Auf zwei Siege zum Auftakt der Aufstiegsrunde folgte zuletzt ein 2:2-Unentschieden gegen den TSV Erling-Andechs, als man zweimal nach Rückstand zurück ins Spiel kam und jetzt Platz zwei der Meisterrunde hinter dem WSV Unterammergau belegt. Gegen den FC Kochelsee-Schlehdorf soll indes wieder ein Sieg her, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. (Noah Hölch)