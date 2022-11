„Wir waren nah dran“ – MTV Dießen auswärts erneut punktlos

Nico Weis ist Trainer der Frauen des MTV Dießen. © FuPa

Vier Auswärtsspiele, viermal verloren die Frauen des MTV Dießen mit einem Tor Differenz. Diese Serie setzte sich auch am Samstag fort.

Die Elf von Trainer Nico Weis verlor beim Tabellenzweiten SV Rot-Weiß Überacker mit 1:2 (1:1). „Das zeigt eigentlich ein schlüssiges Gesamtbild. Einerseits, wie nah wir dran sind, andererseits, dass uns stets eine Nuance fehlt, Punkte mitzunehmen“, bilanzierte Weis. In Überacker erwischten die Gäste einen starken Start: Schon in der ersten Spielminute sahen die Zuschauer einen Diagonalball von Raffi Stemmer auf Maria Breitenberger, die den Ball über die Torhüterin hob und zur frühen MTV-Führung traf. Auch Überacker kam zu einer Riesenchance, die Stürmerin schob den Ball aber knapp am Tor vorbei. Fünf Minuten vor der Pause aber musste der MTV nach einem Konter den Ausgleich hinnehmen. Die zweite Halbzeit begann wieder mit einer frühen Chance für den MTV, Andrea Bichler scheiterte aber an der herausgeeilten Torhüterin. Das Spiel war lange ausgeglichen, bis Überacker in der 71. Minute aus einem fragwürdigen Freistoß durch Carolin Koston das 2:1 erzielte. Den Dießenerinnen gelang die schnelle Antwort nicht, Breitenberger scheiterte mit ihrem Schuss an Überackers Torhüterin. Statt der MTV-Schlussoffensive folgten zahlreiche schnelle RW-Konter mit vielen Gelegenheiten zur Entscheidung, es blieb jedoch beim 2:1. (toh)