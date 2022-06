MTV Dießen: Der verdiente Lohn für viele Jahre harte Arbeit - Aufstieg in die Kreisklasse perfekt

Teilen

Völlig losgelöst: Ausgelassen feierten die Spieler des MTV Dießen mit ihren Anhängern den Aufstieg in die Kreisklasse. © ralf ruder

Der MTV Dießen besiegte die SG Oberau/Farchant am Ende knapp - und spielt nächste Saison in der Kreisklasse. Moritz Loh stand in der Partie im Mittelpunkt.

Dießen – Drei Jahre lang hatte der MTV Dießen ein klares Ziel vor Augen: den Aufstieg in die Kreisklasse. Gebremst von Corona, wurde der individuell stark besetzte A-Klassist in der Saison 2019/21 nur Dritter, ehe mit vielen Jugendspielern das Ziel erreicht werden sollte. „Wir hatten sieben Spieler aus den Jahrgängen 2001 bis 2003 in der Startelf“, sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers nach den Relegationsduellen mit der SG Oberau/Farchant. Nach drei Jahren haben er und seine Schützlinge, die er teils schon als Kinder trainiert hatte, ihr Ziel erreicht: Dank des 2:1 (1:0)-Heimsiegs im Rückspiel der Kreisklassen-Relegation steigt Dießen in die Kreisklasse auf.

„Es fühlt sich einfach verdient an. Wir haben lange und hart für diesen Moment gearbeitet“, sagte Ropers nach der Partie. Im Hinspiel hatte sich der MTV beim 0:0 noch schwergetan. Diesmal war Dießen in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, kontrollierte das Spiel und hatte deutlich mehr den Ball als der Tabellenzwölfte der Kreisklasse 3. In der 25. Minute belohnten sich die Hausherren: Auf Vorlage von Alexander Hummer traf der 19-jährige Moritz Loh aus 15 Metern zur umjubelten Führung. Auch anschließend hatte Dießen die Spielkontrolle, verpasste aber trotz vielversprechender Chancen den zweiten Treffer.

MTV Dießen: Doppelpacker Moritz Loh schoss den Klub in die Kreisklasse

Nach und nach kam mehr Chaos ins Spiel. Das regnerische Wetter tat sein Übriges. „Es wurde mehr und mehr zum Kampfspiel“, resümierte Ropers. „Das Wetter war zwischendurch absolut brutal.“ Schiedsrichter Martin Holzhauser dachte sogar über einen Spielabbruch nach. Zum Glück aus MTV-Sicht entschied er sich dagegen. In der 80. Minute wurde Florian Sepperl gut freigespielt, legte mustergültig auf Moritz Loh ab, und der defensive Mittelfeldspieler schoss das 2:0. „Er hat sich mit seinen beiden Toren zum Helden des Spiels aufgetan“, lobte Ropers. Daran änderte auch der Anschluss der Gäste in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Korbinian Bäuerle nichts mehr.

Anschließend wurde mächtig gefeiert. Zunächst auf dem Dießener Sportplatz, später in der Kabine und dann in einem Nachtclub. Es war der verdiente Lohn für viele Jahre harte Arbeit. (Thomas Okon)