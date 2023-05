Nele Baur mit Viererpack! Damen des MTV Dießen machen es gegen SpVgg Hebertshausen zweistellig

Einen zweistelligen Sieg feierten die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des MTV Dießen. Foto: MTV © MTV

Mit einem zweistelligen Kantersieg gegen das Schlusslicht haben sich die MTV-Fußballerinnen von der Bezirksoberliga-Abstiegszone abgesetzt – die Gäste waren aufgrund vieler Ausfälle nur mit zehn Spielerinnen angetreten.

Dießen erwischte einen Blitzstart: In der ersten Minute traf Sandra Kemmelmeier nach einer Flanke von Andrea Bichler zum 1:0. Im Laufe der ersten Halbzeit legten Kapitänin Maria Breitenberger, Bichler, Zoe Klein und Nele Baur vier Tore nach. Kurz vor der Pause traf Hebertshausens Maureen Jung per Freistoß zum 1:5-Halbzeitstand. Kurz nach Wiederanpfiff stellte Klein per Doppelpack auf 7:1.

Sophie Bauer, Bichler und Breitenberger sorgten für den Endstand, zwischenzeitlich hatte Julia Hauptkorn den zweiten Gäste-Treffer erzielt. „Großer Respekt, dass die SpVgg Hebertshausen hier trotz der dünnen Personaldecke angetreten ist und sich lange nach Kräften gewehrt hat“, sagte Dießens Coach Nico Weis.

Bezirksoberliga

MTV Dießen – Hebertshausen 10:2