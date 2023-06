„Wenn man mich braucht, bin ich da“: 39-jähriger Neiser als MTV-Dießen-Joker

Alexander Neiser (39) ist Spieler und Sportlicher Leiter des MTV Dießen. F: MTv Dießen © MTV Dießen

Alexander Neiser ist mit seinen 39 Jahren nicht mehr der Jüngste. Trotzdem wird er gerne mal als Joker eingesetzt – und das auch durchaus erfolgreich.

Dießen – Für Philipp Ropers ist nicht nur der Aufstieg in die Kreisliga etwas Besonderes. Dass man dies „mit der mit Abstand jüngsten Mannschaft der Meisterrunde“ geschafft habe, „macht uns sehr stolz“, sagt der Trainer des MTV Dießen. Einer, der komplett aus diesem Raster fällt, ist Alexander Neiser. Doch der 39-Jährige hatte entscheidenden Anteil am Durchmarsch in die Kreisliga.

So erzielte er gegen Erling zweimal den 1:0-Siegtreffer. „Alex ist körperlich robust und durchsetzungsstark. Zudem weiß er einfach, wo das Tor steht“, lobt Ropers. Insgesamt gelangen dem Angreifer in 15 Partien sieben Tore, alle als Joker. „Zu mehr reicht die Puste nicht mehr“, scherzt Neiser. Eigentlich hatte er seine Fußballschuhe längst an den Nagel gehängt.

Erste Erfolge beim TSV Bad Endorf – Sogar 1860 Rosenheim fragte bei Neiser an

Der gebürtige Bad Endorfer spielte jahrelang für seinen Heimatverein, überwiegend in der Kreisliga. „Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ich mit den Jungen nicht mehr mithalten kann, nicht mehr so schnell regeneriere“, erzählt Neiser. Er wurde Trainer und später Abteilungsleiter beim TSV Bad Endorf. Dies machte er so gut, dass 2020 der damalige Regionalligist 1860 Rosenheim anklopfte. „Als Spieler wollte ich immer so hoch wie möglich spielen, das war als Funktionär nicht anders“, sagt Neiser.

Nach eineinhalb Jahren musste er seine Aufgabe beenden, da er aus familiären Gründen nach Dießen umzog. Er wurde auf den MTV aufmerksam, und er habe „schnell gemerkt, dass dieser Verein etwas Besonderes ist“. Mittlerweile ist Neiser auch sportlicher Leiter. „Ich will meinen Teil zu dieser Entwicklung beitragen“, stellt er fest. Auf dem Platz will er Jüngeren nicht im Weg stehen. „Aber wenn man mich braucht, bin ich da.“ (toh)