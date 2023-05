Rückstand auf Rang eins auf einen Punkt verkürzt: Dießen jubelt im Derby wieder spät

Philipp Ropers mischt mit dem MTV Dießen wieder um den Aufstieg mit. © Dagmar Rutt

Der MTV Dießen machten es am Sonntag gegen den TSV Erling-Andechs erneut spannend, fuhren am Ende aber den wichtigen Sieg im Aufstiegskampf ein.

MTV Dießen – TSV Erling-Andechs 1:0 (0:0) Tor: 1:0 Neiser (83.)

„Wir haben wieder lange gebraucht, bis wir endlich treffen“, resümierte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers. Vor einer Woche hatte ein spätes Tor zumindest ein 1:1 im Spitzenspiel gegen Unterammergau gesichert. Diesmal reichte der Kopfballtreffer des eingewechselten Alexander Neiser nach Flanke von Ropers zu drei ganz wichtigen Punkten im Derby zu Hause gegen Erling. Der TSV holte in dieser Runde damit nur einen Punkt aus den vier Vergleichen mit dem Nachbarn vom Ammersee. „Am Ende war es gerecht, weil Dießen den Sieg mehr wollte“, bilanzierte Erlings Sportlicher Leiter Thomas Wandinger. Immerhin verkaufte sich seine in der Meisterrunde weiter sieglose und von Verletzungen gebeutelte Mannschaft teuer. „Dießen war in der ersten halben Stunde zwar feldüberlegen, doch sie hatten keine Chancen“, berichtete Wandinger.

Stattdessen hätte der TSV vor der Pause im Ammersee-Stadion in Führung gehen können. Angreifer Manuel Öhler verfehlte das Ziel aus zwölf Metern, und Michael Heinzler verpasste den Ball vor dem leeren Tor knapp. In der zweiten Halbzeit wurde die Dominanz des Tabellenzweiten aus Dießen immer größer. „Uns ist auch ein bisschen die Puste ausgegangen“, gab Wandinger zu.

„Am Ende war das Ergebnis zu eng“, kritisierte Ropers. Beinahe hätten sich die Gastgeber sogar über die Eroberung der Tabellenspitze freuen dürfen. Doch Unterammergau rettete mit zwei Treffern in der Nachspielzeit ein 4:4 gegen den FC Kochelsee Schlehdorf. Der WSV geht mit einem Punkt Vorsprung in die letzten beiden Saisonpartien. Erling hat gegen Bad Kohlgrub und Schlehdorf zwei Möglichkeiten, die Meisterrunde versöhnlich abzuschließen. Unter der Woche hatte sich mit Offensivmann Jakob Sontheim (Außenbandriss) der erste Spieler verletzungsbedingt in die Sommerpause verabschiedet. (toh)