MTV Dießen fliegt aus den Top Drei: Bittere Niederlage gegen Benediktbeuern

Philipp Ropers: Kann sich die Niederlage gegen Benediktbeuern nicht so recht erklären. © Tamara Schuster/or

So einfach ist ein Durchmarsch nicht. Der MTV Dießen liegt als Aufsteiger gut im Rennen, muss sich nach dem Dämpfer am Wochenende aber wieder hocharbeiten.

Dießen - Es ist unglaublich spannend in der Kreisklasse 5. Noch vor einer Woche grüßte Aufsteiger MTV Dießen von der Tabellenspitze, am Sonntag rutschten die Fußballer vom Westufer des Ammersees durch die erste Saisonniederlage sogar aus den Top Drei.

„Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf. Es war ein gutes Spiel von uns, wir hatten genügend Chancen“, resümierte MTV-Trainer Philipp Ropers. Die Gäste profitierten vor allem von einem Blitzstart. Nach einem Freistoß köpfte Torjäger Benedikt Veicht das 1:0 für die zuletzt dreimal in Serie unterlegenen Benediktbeurer. Da war noch nicht einmal eine Minute gespielt. Kurz darauf gelang Florian Ketterl per Elfmeter das 2:0. Bitter für den MTV: Den ersten Versuch hatte MTV-Torwart Michael Heinrich pariert. Doch Schiedsrichter Orhan Kopov ließ den Strafstoß wiederholen, da aus seiner Sicht MTV-Akteure zu früh in den Sechzehner gelaufen waren. Die Folge war ein wütendes Anrennen der Gastgeber. Doch der Ball wollte an diesem Tag einfach nichts in Tor. Nach Veichts zweitem Streich in der 73. Minute war die Partie entschieden. „Wir haben nicht viel falsch gemacht“, bilanzierte Ropers. Sein Team gastiert am Sonntag (15 Uhr) zum Abschluss der Hinrunde beim TSV Perchting-Hadorf. (toh)