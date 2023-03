Ein Philipp bleibt, ein Phillip geht: Dießen verlängert mit Trainer Ropers und verabschiedet Plesch

Verabschiedeten sich von Spieler Phillip Plesch (Bild links mit Trikot): die Fußballer des MTV Dießen. Trainer Philipp Ropers hingegen (Bild rechts, M., bei der Vertragsunterzeichnung mit Sportlichem Leiter Alexander Neiser, l., und Abteilungsleiter Ludwig Schranner) bleibt dem Kreisklassisten mindestens zwei weitere Jahre erhalten. Fotos: mtv Dießen © mtv Dießen

Die Vorbereitung neigt sich dem Ende zu und die Aufstiegsrunde zur Kreisliga steht vor der Tür. Die Herren des MTV Dießen haben den Vertrag mit Trainer Ropers verlängert.

Dießen – Damit haben Ludwig Schranner und Alexander Neiser, die erst vor Kurzem die lange vakanten Posten als Abteilungs- und sportlicher Leiter übernommen haben, die Trainerposition frühzeitig besetzt und somit die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.

„Ich denke, es ist ein starkes Signal für unsere Spieler, dass Philipp den eingeschlagenen Weg mit seinem Heimatverein weitergehen möchte“, sagt Neiser. Gleichzeitig sieht er darin ein weiteres Zeichen an die Konkurrenz: Mit den Dießenern wird auch in den kommenden Jahren zu rechnen sein.

Trainer Ropers möchte weiterhin mit dem MTV Dießen erfolgreich sein und lehnt Angebote höherer Ligen ab

„Wir haben uns in den vergangenen Jahren auf und neben dem Platz sehr gut entwickelt“, erklärt der Trainer. Dieser Weg ist aus seiner Sicht aber noch nicht beendet. Ropers, der die A Lizenz besitzt und mit der neu geschaffenen „A+ Lizenz“ aktuell die höchste deutsche Trainerausbildung für professionellen Nachwuchsfußball absolviert, möchte neben seinem Job als Verbandstrainer des BFV weiterhin mit dem MTV erfolgreich sein. Und das ab sofort auch wieder als spielender Trainer auf dem Rasen. Dafür entschied er sich gegen Angebote aus höheren Ligen.

Für Trainer Philipp Ropers ist die Arbeit beim MTV Dießen noch nicht zu Ende. Er verlängert seinen Vertrag um zwei Jahre. © mtv dießen

„Die Ergebnisse der vergangenen Jahre mit den Aufstiegen beider Herrenmannschaften sprechen für sich“, sagt Schranner. Dass das Team vom Ammersee nach dem Umbruch im vergangenen Sommer trotzdem um den Aufstieg in die Kreisliga spielt, ist für ihn ebenfalls ein großer Erfolg.

Während der eine kommt, geht ein anderer: MTV Dießen-Legende Phillip Plesch geht nach Österreich

Mit Phillip Plesch verabschiedet sich eine absolute Legende des MTV Dießen Ende März aus privaten Gründen nach Österreich. Plesch hatte seit der E-Jugend alle Jugend-Mannschaften beim MTV durchlaufen. Ab der Saison 2012/2013 spielte er dann über ein Jahrzehnt für die Erste und übernahm im Laufe der Jahre immer mehr Verantwortung auf und neben dem Platz.

Er ist mit dem Team vom Ammersee 2015 und 2022 in die Kreisklasse aufgestiegen und hatte im Herbst seinen Anteil an der Qualifikation für die Aufstiegsrunde. Darüber hinaus war er von 2010 bis 2018 als Jugendtrainer in verschiedenen Altersklassen aktiv. „Nun heißt es, Abschied nehmen, aber sicher nicht für immer“, so der MTV. mm