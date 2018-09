Dießens Auttaktspiel fällt trotz Blitzstart ins Wasser  

Rückkehr geht in die Hose

Beim verregneten Landesliga-Auftakt der Fußballerinnen des MTV Dießen unterlagen die neu formierten Gastgeberinnen vom Ammersee der DJK SV Geratskirchen mit 1:3. Erst quasi zum Anpfiff trafen die letzten MTV-Urlauberinnen ein.

Dennoch kam Dießen gut in die Partie, schon nach wenigen Sekunden hatte Stefanie Wild die erste Torchance über die rechte Seite. Den anschließenden Eckball trat Kapitänin Maria Breitenberger, nach einem kurzen Durcheinander in der Mitte zog Tamara Swoboda aus kurzer Distanz ab und traf zur frühen MTV-Führung (2.). Im Anschluss zeigten sich die Gäste sichtlich beeindruckt.

Die Dießenerinnen hatten durch Nadine Schwarzwalder und Kristina Spitzer Chancen, auf 2:0 zu stellen, konnten diese aber nicht nutzen. Mit der ersten starken Offensivszene schlug Geratskirchen dann eiskalt zurück: Sandra Utzschmid setzte sich energisch über die linke Seite durch, ihre scharfe Hereingabe versenkte Julia Reiterer zum 1:1 Ausgleich (15.).

In Halbzeit zwei kippte die Partie. Nach einem Zweikampf nahe der Eckfahne musste Spitzer, bis dato eine von Dießens Besten, verletzt raus. Noch in Überzahl nutzten die Gäste ein Abstimmungsproblem in der MTV-Hintermannschaft und erhöhten durch Utzschmid auf 2:1.

Die Gastgeberinnen kämpften in der Folge leidenschaftlich – die großen Torchancen blieben aber aus. Schüsse aus zweiter Reihe von Wild, Andrea Bichler und Breitenberger parierte die DJK-Torhüterin souverän. Leni Wörle setzte zwei Freistöße knapp drüber. Zehn Minuten vor dem Ende machte Geratskirchen nach einem sehenswert zu Ende gespielten Konter durch Sabrina Eder den Deckel drauf. mm