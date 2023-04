MTV-Reserve erkämpft Remis gegen Bichl– Höhenrain II verliert in Eberfing

Teilen

Im Remis MTV Berg II gegen den SF Bichl gab es zahlreiche Verletzte auf beiden Seiten. © Andrea Jaksch

Es gab zahlreiche unglückliche Umstände für den MTV Berg II im Vorfeld der Partie gegen die Sportfreunde Bichl.

„Einigen Spielern ist an diesem Wochenende aufgefallen, dass sie kurzfristig doch etwas Wichtigeres als Fußball zu tun haben“, erzählte Djoko Kalaba nicht ohne Sarkasmus.

So musste der Berger Trainer zwei A-Jugendliche, zwei Altherren-Spieler und auch mehrere Akteure in seinen Kader berufen, die lange nicht im Training waren. Doch trotz all dieser schwierigen Umstände machten es die Berger Reservisten insgesamt sehr gut und gingen schon früh gegen die favorisierten Sportfreunde in Führung.

Nach einem sehenswerten Angriff vollstreckte Hannes Rittweger zur durchaus verdienten 1:0-Führung (18.) in einer Partie, die viel von Kampf geprägt war. Bichl glich allerdings bereits vier Minuten später durch Sebastian Deiser postwendend aus. Neun Minuten vor der Halbzeit traf der A-Jugendspieler Bruno Baumgärtner mit einem starken Abschluss zum 2:1 für die MTV-Reserve.

In der zweiten Halbzeit war es dann mehr Krampf als Kampf. Michael Geißler gelang für Bichl der 2:2-Ausgleichstreffer, ehe es noch mehrere Verletzungen auf beiden Seiten gab. „Hoffentlich kommen alle Spieler schnellstmöglich wieder“, sagte Kalaba.

MTV Berg II – SF Bichl 2:2 (2:1)

Tore: 1:0 Rittweger (18.), 1:1 Dieser (22.), 2:1 Baumgärtner (36.), 2:2 Geißler (53.)

Eine beherzte Leistung zeigte der FSV Höhenrain II beim favorisierten SV Eberfing

Die Mannschaft von Trainer Ignaz Eisele lieferte den Eberfingern einen großen Kampf, verlor aber am Ende mit 2:4 gegen die individuell überlegenen Gastgeber. „Trotzdem bin ich heute richtig stolz auf die Mannschaft“, sagte Spielertrainer Eisele.

Die FSV-Reserve war auf Augenhöhe mit Eberfing und hatte wie auch der Gegner schon von Beginn an sehr gute Möglichkeiten. Das 1:0 erzielte allerdings Eberfing. Nach einem Freistoß von Martin Plonner stand Josef Brunner goldrichtig und erzielte in der 10. Spielminute die Führung für die Hausherren.

Doch nur wenig später glich Höhenrain durch Andreas Schaller verdient aus. Quasi mit dem Halbzeitpfiff traf Alexander Sperl erneut für die Gastgeber. Und trotz des unglücklichen Pausenstandes zeigte der FSV auch in Durchgang zwei großen Einsatz. Eberfing war allerdings effizienter und traf zum 3:1 durch Brunner.

Es folgte nun die beste Phase der Gäste. Zwei Chancen mussten die Eberfinger auf der Linie retten, ehe Florian Brücklmeier zum Anschluss traf. Doch mit einem Konter erzielte Florian Hoiß die Entscheidung für den SV Eberfing. tao

SV Eberfing – FSV Höhenrain II 4:2 (2:1)

Tore: 1:0 Brunner (10.), 1:1 Schaller (17.), 2:1 Sperl (45.), 3:1 Brunner (47.), 3:2 Brücklmeier (65.), 4:2 Hoiß (82.)