Nach Abstieg: TSV Tutzing will „schnell wieder kommen“

Klaus Lang ist Teil des neuen, gleichberechtigten Trainerduos des TSV Tutzing. © Privat

Nach dem besiegeltem Abstieg bleibt Klaus Lang, Trainer des TSV Tutzing, optimistisch: „Wir wollen wieder einen positiveren Weg einschlagen.“

Der TSV Tutzing ist abgestiegen. Was sich seit Wochen schon angedeutet hatte, ist nun trotz einer Energieleistung in den vergangenen Partien Realität geworden. Mit dem 3:3-Unentschieden beim TSV Steingaden verabschiedete sich Tutzing würdevoll, allerdings reichte es nicht, um den Abstieg in die B-Klasse zu verhindern.

„Wir haben vor zwei Wochen im Leben nicht erwartet, überhaupt noch mal die Chance auf den Klassenerhalt zu haben. Natürlich ist es schade, dass es nicht gereicht hat. Aber wir sind nicht wegen dem heutigen Spiel abgestiegen“, sagte Trainer Klaus Lang. Schon nach sechs Minuten kassierten die Tutzinger den ersten Dämpfer durch Johannes Rambach. Doch Torjäger Marius Klettke traf zum schnellen Ausgleich für die Gäste.

Tutzing-Trainer Lang: „Wollen schnell wieder kommen“

In der Folge war Steingaden besser und kam zum 2:1 durch Marius Hartmann. Es folgte die Show von Lukas Beekmann: Frisch aus den USA eingeflogen, traf er per Fallrückzieher zum Ausgleich und vollendete einen schönen Konter zum 3:2 für Tutzing. Doch eine Antwort hatte Steingaden noch durch Christian Gerold. „Natürlich sind wir enttäuscht, aber wir wollen schnell wieder kommen und jetzt vor allem auch wieder einen positiveren Weg einschlagen“, sagte Lang. (tao)

TSV Steingaden – TSV Tutzing 3:3 (2:2) Tore: 1:0 Rambach (6.), 1:1 Klettke (21.), 2:1 Hartmann (36.), 2:2, 2:3 Beekmann (45., 48.), 3:3 Gerold (67.)