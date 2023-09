„Da war er in seinem Element“: Planegg-Coach Vidak feiert Matchwinner Gavric

Von: Michael Grözinger

Der Erfolg gegen die FT Gern war laut Trainer des SV Planegg-Krailing, Pero Vidak, ein „Arbeitssieg“. © dagmar rutt

Dank Doppelpacker Valentino Gavric rangiert der SV Planegg-Krailling auf Platz drei der Kreisliga 2 München. Er schoss den SV zum Sieg gegen Gern.

Als Standortbestimmung hatte Pero Vidak das Spiel am Sonntagnachmittag bei der FT Gern im Vorfeld gesehen. Nach der Partie gegen einen Gegner, dem der Trainer des SV Planegg-Krailling prinzipiell in etwa dieselbe Kragenweite wie seiner eigenen Elf attestiert hatte, konnte Vidak zufrieden sein, denn: Die Planegger Fußballer gewannen 3:2 und nahmen die vollen drei Punkte mit nach Hause.

Zu 100 Prozent war Vidak mit dem Auftritt seiner Mannschaft allerdings nicht zufrieden. Während in der ersten Halbzeit, in der alle Tore der Begegnung fielen, noch vieles gepasst hatte, ließen die Gäste im zweiten Durchgang nach. „Wir standen zu tief und waren zu statisch. Wir haben dem Gegner zu viel Ballbesitz überlassen“, monierte Planeggs Übungsleiter, der den Abbau auch mit konditionellen Defiziten seines Teams erklärte. „Bei den Temperaturen – und dann noch auf Kunstrasen – haben uns teilweise die Körner gefehlt“, sagte Pero Vidak, der den Erfolg deshalb in die Kategorie „Arbeitssieg“ einordnete.

Planegg-Coach Vidak lobt Stürmer Gavric: „Da war er in seinem Element“

Dass die Planegger überhaupt jubeln durften, hatten sie zu einem Großteil Mittelstürmer Valentino Gavric zu verdanken, der bei allen drei Toren seine Füße im Spiel hatte. Beim frühen 1:0, einem Eigentor der Hausherren, spielte Branislav Ciric eine scharfe Hereingabe auf den 28-Jährigen, dessen Gegenspieler vor ihm an den Ball kam und beim Klärungsversuch unglücklich ins eigene Netz traf. Nach dem zügigen und laut Vidak „vermeidbaren“ Gerner Ausgleich besorgte Gavric mit seinem schwächeren rechten Fuß per gechippten Ball über den FT-Keeper das 2:1 für Planegg. „Da war er in seinem Element“, lobte Vidak. Zuvor hatte sein Mittelstürmer noch zwei Großchancen liegengelassen. Nur wenige Minuten nach seinem ersten Tor legte Gavric mit dem 3:1 sein zweites nach. Das reichte dem SVP, weil die Gastgeber kurz vor der Pause nur noch zum Anschluss kamen. (mg)

Tore: 0:1 Eigentor (8.), 1:1 (14.), 1:2, 1:3 Gavric (28., 32.), 2:3 (40.)