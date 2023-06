Goldene Eintrittskarte auf Lebenszeit: Abschiede beim TSV Erling-Andechs

Abschied am letzten Spieltag: Abteilungsleiter Thomas Wandinger (l.) und die Spieler Maximilian Mammitzsch (2.v.l.), Agron Krasniqi (r.) und Mathias Gayk (3.v.r.) hören auf. Mit auf dem Erinnerungsfoto: die Spieler (v.l.) Sebastian Albrecht, Stefan Wohlmuth und Martin Erras. Foto: TSv Erling-Andechs © TSV Erling-Andechs

Nach sieben Jahren ist Schluss: Thomas Wandinger ist als Abteilungsleiter und sportlicher Leiter des TSV Erling-Andechs zurückgetreten.

Andechs – „Die Zeit ist reif“, sagt der 57-Jährige. „Er kam aus dem Nichts und hat im Verein sehr viel bewegt“, lobt Simon Billinger, zweiter Vorstand des TSV. Entsprechend festlich wurde Wandinger am Samstag im Rahmen des letzten Saisonspiels verabschiedet.

„Ich habe eine goldene Eintrittskarte auf Lebenszeit erhalten“, berichtet Wandinger. Die Bilanz des früheren Perchtingers ist beeindruckend, aus sportlicher und organisatorischer Sicht. So entstand ein neuer Kunstrasen. Dazu wurde die Jugendarbeit forciert. „Der Aufwand war schon sehr hoch“, sagte Wandinger.

Dies wirkte sich auch sehr positiv auf den Herrenbereich auf. Die erste Mannschaft stieg vor einem Jahr als Meister in die Kreisklasse auf und erreichte dort als Aufsteiger einen starken dritten Platz. Die zweite Mannschaft hatte in den vergangenen Jahren mit deutlich weniger Personalproblemen zu kämpfen. Die Folge war der sichere Klassenerhalt in der B-Klasse.

„Die Lücke, die er hinterlässt, ist groß. Die zu füllen, wird nicht leicht“, sagt Billinger. Und Wandinger resümiert: „Es war eine schöne Zeit. Wichtig war mir auch, dass wir ein gutes Verhältnis zu anderen Vereinen haben, was auch ganz gut gelungen ist.“ Auch die Spieler Maximilian Mammitzsch, Agron Krasniqi und Mathias Gayk wurden am Samstag verabschiedet, alle beschenkt mit T-Shirts und Trikots. (toh)