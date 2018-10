Nach Sieg im Pokal wollen Pöckinger-Damen Liga-Höhenflug fortsetzen

Blanca Kaltenecker brachte den SCPP in Führung leitete damit den Sieg im Pokal ein.

Nach Siegen als Aufsteiger noch ohne Punktverlust

von Tobias Huber schließen

In der Bezirksliga will der SC Pöcking-Possenhofen auch das dritte Saisonmatch unbeschadet überstehen. Am Sonntag ist der Bezirksoberliga-Absteiger um 16.30 Uhr zu Gast beim SC Vierkirchen.

Am vergangenen Mittwoch zog der SCPP durch ein 3:1 (1:0) bei der SG Lenggrieser SC/SC Gaißach in die nächste Runde des Bezirkspokals ein. „Unsere Chancenauswertung war aber wieder schwach“, berichtete Pö- ckings sportlicher Leiter Sascha Assmann. Erst kurz vor der Pause gelang Blanca Kaltenecker das 1:0 gegen den Kreisklassisten. Nach der Pause legten Kristin Möhwald (54.) und Lena Marie Stöcklein (84.) nach, ehe der SG noch der Ehrentreffer glückte.