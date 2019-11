Der nächste Auswärtsdreier: Beste Saisonplatzierung für SC Pöcking

Sieg bei Herakles

„Jetzt haben wir den Derbysieg vergoldet.“ Trainer Franco Simon freute sich am Sonntag riesig über den 3:1 (2:1)-Erfolg seines SC Pöcking-Possenhofen beim Herakles SV München – eine Woche nach dem 3:2 bei Lokalrivale Berg. Durch den Dreier sprang der Aufsteiger aus der Abstiegszone bis auf Rang zehn – die beste Saisonplatzierung des Sportclubs.

Pöcking – Dabei ging es gar nicht so gut los. Die Bezirksliga-Fußballer begannen auf dem Kunstrasen zwar mit Zug zum Tor, vergaben die ersten Großchancen aber kläglich. In der 18. Minute sah der insgesamt sehr souverän leitende Schiedsrichter Benny Woock ein Vergehen eines Pöckingers im Strafraum. Iulian Stanco brachte das Schlusslicht überraschend in Führung. Nach einer kurzen Schockphase fingen sich die Gäste wieder und zeigten wie schon in der Vorwoche beim 3:2 in Berg ihre neuen Comeback-Qualitäten. Zwei schöne Kombinationen über die linke Seite schlossen Robin Kergl und Jean Dötsch jeweils erfolgreich ab, die Partie war gedreht.

Weniger erbaulich war die zweite Halbzeit. „Wir haben phasenweise um den Ausgleich gebettelt“, kommentierte Simon. Die Gäste brachten einfach keine Ruhe mehr in ihr Spiel. Fehlpässe bauten den Gastgeber wieder auf. Richtig gefährlich wurde es aber nie für das von Tobias Kernbach gehütete SCPP-Tor. Einige Weitschüsse sausten jedoch nur knapp über die Latte. „Vielleicht haben wir uns das Glück über die Saison hinweg erarbeitet“, sinnierte Simon.

In der 85. Minute trat Zauri Rokva nach dem Ball, der sich bereits in den Händen von Kernbach befand. Woock zögerte keine Sekunde und stellte den Herakles-Akteur mit Rot vom Platz. In Überzahl konnten die Gäste die Partie entscheiden. Nach einem Foul am zuvor unglücklich agierenden Clemens Link verwandelte Felix Schropp den fälligen Strafstoß zum 3:1.

Tobias Huber

Statistik

Herakles SV München –SC Pöcking-P. 1:3 (1:2)

Herakles SV München: Lovic – Rokva, Münch, Manessim, Fuschillo, Juric, Stancu, S. Mentis, Toure, Bagaric, Morche (83. Gogoladze)

SC Pöcking-P.: Kernbach – Schleyerbach, J. Jäger, Schropp, F. Jäger – Freiwald (71. Wache), Kunert – Dötsch – Link, Kergl (83. Gebhart), Zandt (71. Forster)

Tore: 1:0 Stancu (18., Foulelfmeter), 1:1 Kergl (32.), 1:2 Dötsch (37.), 1:3 Schropp (90.+1, Foulelfmeter)

Rot: Rokva (85., grobes Foulspiel)

Schiedsrichter: Benny Woock (TSV St. Wolfgang)

Zuschauer: 70