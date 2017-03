Nervenstarker Feicht bleibt cool vom Punkt

Oberalting holt Remis gegen Pasing

TSV Oberalting-Seefeld - Der Mittelfeldspieler rettet dem TSV Oberalting einen Punkt im Abstiegsduell gegen Pasing.

„Da sieht man, warum beide Mannschaften gegen den Abstieg kämpfen.“ Ein Fan der DJK Pasing fasste die 90 Minuten zwischen dem TSV Oberalting-Seefeld und den Pasingern gut zusammen. Beide Mannschaften vergaben einige Chancen. „Das Spiel hätte auch 6:5 für uns ausgehen können“, sagte TSV-Coach Milan Lapuh. Im Endeffekt musste er jedoch über das 2:2 (0:1) am Sonntag heilfroh sein. Zweimal lief der Aufsteiger einem Rückstand hinterher, zweimal kamen die Gastgeber dank Unterstützung durch die DJK zurück.

Das erste Geschenk verteilten jedoch mal wieder die Oberaltinger, als sich einer auf den anderen verließ. Den Tiefschlaf nutzte Sebastian Sommer zum frühen 0:1 (11.). In der Folge versuchte der TSV zu antworten, doch die letzte Präzision und der letzte Wille fehlten meistens. „Da muss mehr kommen“, stellte Lapuh klar. Kurz vor der Pause rettete Keeper Maximilian Kraus gleich zweimal, sonst wäre es mit einem 0:2 in die Pause gegangen.

In der zweiten Halbzeit spielten beide Teams weiter mit offenem Visier. Mehrmals brannte es in beiden Strafräumen lichterloh. Beim TSV rückte vor allem Manuel Feicht in den Mittelpunkt, der nicht vom Schussglück verfolgt war. Stattdessen benötigten die Gastgeber auf ihrem Kunstrasen ein Eigentor, um das 1:1 zu markieren. Nach einer scharfen Hereingabe bugsierte Robert Ritz den Ball ins eigene Netz (76.). Doch die DJK zeigte sich nicht geschockt. Nach einem Einwurf fiel Florian Tschiatschek das Spielgerät vor der Füße. Der Schuss rutschte ihm über den Spann und schlug als krummes Ding unter der Latte ein. „Wenn er den normal trifft, landet der irgendwo in der Walachei“, ärgerte sich Lapuh.

Lange musste der TSV-Coach aber nicht hadern. Philipp Fuß ging im Strafraum gegen Ritvan Maloku so ungeschickt zu Werke, dass der stark pfeifende Schiedsrichter Erkan Cerkez auf den Punkt zeigen musste. Feicht schnappte sich den Ball und versenkte diesen in der 90. Minute zum 2:2. „Hut ab vor ihm, dass er nach seinen vergebenen Chancen trotzdem den Mumm hatte, den Elfer zu schießen“, lobte Lapuh, der mit dem Ergebnis zufrieden war. „Wir hatten ein paar Probleme unter der Woche. Insgesamt war unser Auftritt schon in Ordnung“, bilanzierte er.

Üben müssen die Pilsenseer noch das Einwerfen. Besonders Christian Ruf machte dabei oft keine gute Figur. „Wenn du jetzt noch mal so schlecht wirfst, wechsele ich dich aus“, platzte Lapuh Mitte der zweiten Halbzeit der Kragen.

TSV Oberalting-Seefeld – DJK Pasing 2:2 (0:1)

TSV Oberalting: Kraus – Lipski, Ruf, M. Kasper, Rawyler, Feicht, P. Kasper, Martorana (60. Prammer), Rakaric (66. Dreher), Ri. Maloku, Fischer

DJK Pasing: Schwarz – Ritz, Franz, Fuß, Goller, Radovic, Mucoli, Köhler (70. Khairi), Sommer (80. Rühl), Maliqi (59. Paul)

Tore: 0:1 Sommer (10.), 1:1 Ritz (76., Eigentor), 1:2 Tschiatschek (85.), 2:2 Feicht (90., Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Erkan Cerkez (SV Eurasburg)

Zuschauer: 70

Text: Tobias Huber

Quelle: fussball-vorort.de