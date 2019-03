Neuer Coach: Oberalting will mit Stefan Sturm wieder nach vorne blicken

Vorbereitung macht TSV Mut

Unter Neutrainer Stefan Sturm zeigte der TSV Oberalting-Seefeld eine zufriedenstellende Vorbereitung, allerdings waren auch zwei Schönheitsfehler dabei.

„Die Niederlagen gegen den SV Inning und den SC Oberweikertshofen II hätten beide nicht sein müssen. Aber das Positive überwiegt nach dieser Vorbereitung“, meint der Coach der Seefelder Fußballer. „Denn bezüglich des Engagements und der Planung lief alles nahezu perfekt.“

Alle Einheiten konnte der für Christian Feicht gekommene Trainer trotz schwieriger Witterungsbedingungen auf dem Oberaltinger Kunstrasen abhalten und selbst die freiwilligen Übungsstunden fanden großen Anklang bei den Spielern. Nach der sehr inkonstanten Hinrunde des TSV lautet Sturms Ziel, die Seefelder beständiger werden zu lassen und in der Rückrunde zu stabilisieren.

Begonnen hat der TSV Oberalting mit einem Test gegen Bezirksligist SV Raisting. „Das 1:1 war direkt ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis gegen einen taktisch sehr starken Gegner“, sagt Sturm, dessen Mannschaft in der Rückrunde in einem neuen System spielen wird. „Die Mannschaft hat meine Spielidee sehr gut aufgenommen und macht das auch gut.“ Auch im zweiten Test im Derby gegen Weßling zeigte die Mannschaft eine gute Leistung. „Vor dem Tor war das unsere beste Leistung. Wir waren sehr effektiv.“ Gegen den SV Inning gab es dann einen leichten Stimmungsdämpfer. „Wir waren nicht fit genug, da die Spieler das Weßling-Spiel und ein intensives Training in den Knochen hatten“, meint Sturm. Doch nach der schwächeren Leistung kamen gegen Herakles und Habach die beiden besten Vorstellungen in der Vorbereitung. Speziell gegen Habach war Sturm hochzufrieden. „Habach ist taktisch und spielerisch ein echt harter Brocken, den wir gut meistern konnten.“ Gegen Herakles war die Defensive in einigen Momenten nicht voll auf der Höhe. „Dafür war die Offensive sehr stark“, freute sich der Trainer. Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Ligakonkurrent SC Oberweikertshofen II hatte Oberalting das aus der Vorrunde bekannte Pech. „Wir waren durchaus spielbestimmend, aber haben das Tor nicht getroffen. Das ist die Baustelle, bei der wir noch am meisten Luft nach oben haben.“

Ansonsten ist der neue Trainer sehr optimistisch mit Blick auf den Rückrunden-Start gegen Landsberg II. „Wir wollen ein gutes Spiel machen und im Idealfall mit einem Sieg in die Rückserie starten.“ Und als Saisonziel ist klar der Klassenerhalt ausgerufen worden.

Vorbereitungsspiele: TSV - SV Raisting 1:1, TSV - SC Weßling 4:0, TSV - SV Inning 3:5, Herakles SV München - TSV 3:3, TSV - ASV Habach 0:0, TSV - SC Oberweikertshofen II 1:2

Erstes Punktspiel: Sonntag, 24. März, 16 Uhr, TSV Oberalting - TSV Landsberg II

