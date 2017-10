Die Null soll bei Gilching endlich mal wieder stehen

Schwere Aufgabe in Kaufbeuren

von Tobias Huber - Freier Mitarbeiter

Nach zwei Niederlagen in Folge sollen wieder Punkte her. Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried sind am Samstag um 16 Uhr zu Gast bei der heimstarken SpVgg Kaufbeuren.

Noch sind es einige Wochen bis Weihnachten. Doch Stefan Schwartling hat schon jetzt einen großen Wunsch an das Christkind: „Ich hoffe, wir haben genug Punkte, um schon für ein weiteres Jahr in der Landesliga planen zu können“, sagt der Abteilungsleiter des TSV Gilching-Argelsried. Dazu müssen seine Fußballer in den kommenden Wochen aber wieder einen Zahn zulegen. Aus den vergangenen sieben Spielen holte der TSV gerade einmal magere vier Punkte. Die Folge war ein Abrutschen bis auf Rang sieben.

Am Samstag bestreitet die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krebs das letzte Auswärtsspiel der Vorrunde. Das Ziel heißt Kaufbeuren, Anpfiff ist um 16 Uhr. Der Tabellenfünfte hat derzeit zwei Zähler mehr auf dem Konto als die Gilchinger. „Ich wäre mit einem Punkt schon zufrieden“, sagt Schwartling. Gerade zu Hause sind die Ostallgäuer, die in der vergangenen Saison noch mit dem TSV um den Klassenerhalt balgten, eine Macht. Aus den vergangenen fünf Heimspielen holte die SpVgg stolze 13 Punkte und kassierte dabei gerade einmal zwei Gegentore. „Es wird ein ekliges Spiel für uns“, befürchtet Schwartling.

Da wäre es besonders hilfreich, wenn seine Fußballer endlich einmal wieder das erste Tor in einer Partie erzielen könnten. Dies ist den Gilchingern zuletzt beim 2:0-Heimerfolg gegen den SV Raisting gelungen. Da waren sie noch Tabellenführer der Landesliga Südwest. In den sieben Begegnungen danach geriet der TSV stets ins Hintertreffen, selbst beim 5:1 gegen Memmingen II. „Es wird höchste Zeit, dass hinten mal wieder die Null steht. Wir machen zu viele blöde Fehler“, fordert Schwartling ein konzentriertes Abwehrverhalten seines Teams. Da die zweite Mannschaft erst am Sonntag spielt, werden die Argelsrieder mit einem breiten Kader nach Kaufbeuren reisen. Erster Kandidat für einen Platz in der Startelf ist jedoch nicht ein Akteur aus der Reserve. Marco Brand könnte im defensiven Mittelfeld den zuletzt etwas schwächelnden Manuel Gensheimer ersetzen. „Manu war in letzter Zeit auch nicht so regelmäßig im Training“, fügt Schwartling an. Ansonsten dürfte sich trotz des 0:2 gegen Mering nicht viel ändern in der Startelf des TSV.

An das letzte Duell mit Kaufbeuren haben die Gilchinger gute Erinnerungen. Das 2:1 auf eigenem Platz sicherte am letzten Spieltag der vergangenen Runde den Klassenerhalt. So lange möchte Schwartling diesmal auf keinen Fall zittern.

Quelle: fussball-vorort.de