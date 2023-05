„Es soll einfach nicht sein“: Oberalting-Coach Keklik verzweifelt nach Niederlage

Oberaltings Trainer Okan Keklik hadert mit der nächsten Niederlage. © Dagmar Rutt

Auch gegen Gröbenzell gelingt dem TSV Oberalting kein Sieg in der KK-Meisterrunde. Trainer Keklik ist verzweifelt. Emmering verpasst die Relegation.

Eine Woche nach der knappen Niederlage in Moorenweis schnupperte der TSV Oberalting-Seefeld auch am letzten Spieltag am ersten Punktgewinn in der Meisterrunde. „Es soll einfach nicht sein, alles sah nach einem gerechten Unentschieden aus“, klagte TSV-Coach Okan Keklik. Marco Peters hatte jedoch etwas dagegen. Der Gröbenzeller reagierte in der 88. Minute am schnellsten, nachdem Oberaltings Torwart Kevin Rimmele einen Freistoß glänzend abgewehrt hatte.

TSV Oberalting: Ben Dotterweich bricht sich das Handgelenk

Zuvor waren die Hausherren nach schwacher erster Halbzeit und einer deftigen Kabinensprache stark verbessert aus der Pause gekommen. Nach dem schnellen Anschlusstreffer von Nachwuchsspieler Ben Dotterweich gelang Roman Hüttling per Strafstoß der Ausgleich. Doch den musste der TSV teuer bezahlen. Der gefoulte Dotterweich fiel so unglücklich, dass er sich das Handgelenk brach. Zuvor hatte sich Murat Tekeli, der den Verein Richtung Neuhadern verlassen wird, mit einer Tätlichkeit und einer roten Karte von seinem alten Verein verabschiedet.

Für die neue Runde ist Keklik zuversichtlich: „Momentan trainieren fünf potenzielle Neuzugänge bei uns mit.“ Er geht fest davon aus, dass sich die Pilsenseer deutlich besser präsentieren werden.

TSV Oberalting-Seefeld – 1. SC Gröbenzell 2:3 (0:2) Tore: 0:1 Luff (13.), 0:2 Dreher (45., Eigentor), 1:2 Dotterweich (46.), 2:2 Hüttling (63., Foulelfmeter), 2:3 Peters (88.); Gelb-Rot: Bohn (62., Gröbenzell/wiederholtes Foulspiel); Rot: Tekeli (57., Oberalting/Tätlichkeit)

TSV-Trainer Brand über Schützenhilfe: „Werden ein kleines Geschenk von den Moorenweisern bekommen“

Viel wollte Robert Brand nicht verraten. „Wir werden ein kleines Geschenk von den Moorenweisern bekommen“, sagte der Trainer des TSV Gilching-Argelsried II, ohne ins Detail gehen zu wollen. Der Meister hatte am Samstag seine Pflicht erledigt und die Meisterrunde ohne Niederlage abgeschlossen. Emmering hätte dagegen gewinnen müssen, um Relegationsrang zwei vor den siegreichen Moorenweisern zu verteidigen.

„Wir hätten gar keine Motivationsspritze gebraucht, denn wir wollten uns nichts nachsagen lassen“, stellte Brand klar. So traten die Gäste von Beginn an trotz einiger Ausfälle dominant auf. „Emmering hat in der ersten Halbzeit ziemlich feige gespielt. Wir hätten eigentlich führen müssen“, berichtete Brand. Erst nach der Pause erhöhten die Hausherren langsam das Risiko, so entstand ein offener Schlagabtausch. Sebastian Moosbrugger und Patrick Zellermann vergaben die besten Chancen für die Gäste. Den Emmeringer Sieg verhinderte TSV-Torwart Pascal Peetz, der einen Schuss an den Pfosten lenkte. Brand wollte sich unbedingt noch bei Bonebergers Backparadies aus Gilching bedanken. „Die Bäckerei hat uns wirklich großartig unterstützt in dieser so erfolgreichen Saison.“ (toh)

FC Emmering – TSV Gilching-A. II 0:0