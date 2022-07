Oberalting feiert Kantersieg - Perchting macht das halbe Dutzend voll

Niederlage für den A-Klassenaufsteiger: Der SC Weßling II (v.l. Johannes Robens und Peter Meisinger) verlor gegen den SC RW Überacker zu Hause mit 2:3. Foto: Dagmarr Rutt © Dagmarr Rutt

Binnen drei Tage konnte der TSV Oberalting zwei Testspiele für sich entscheiden. Gegen die Großhadern-Reserve traf die Dötsch-Elf sogar zweistellig.

TSV Oberalting-S. – TSV Königsdorf 3:1

Bereits am Freitag fuhren die Fußballer aus Oberalting im dritten Anlauf den ersten Sieg in der Vorbereitung ein. Ganz zufrieden konnte Trainer Thomas Dötsch mit dem Auftritt gegen den A-Klassisten jedoch nicht sein. „In der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen nicht genutzt“, bedauerte er. Stattdessen schlugen die Gäste in der 41. Minute eiskalt zu.

Das wollten die Hausherren dann aber doch nicht so stehen lassen. Roman Hüttling (54.), Patrick Kasper (66.) und Murat Tekeli (76.) sorgten doch noch für einen standesgemäßen Erfolg. (toh)

TSV Oberalting-S. – TSV Großhadern II 11:2

Am Sonntag waren die Seefelder erneut im Einsatz. Gegen den personell arg dezimierten Kontrahenten aus Großhadern brannten sie ein Feuerwerk ab. Bereits nach 33 Minuten führten sie durch Tore von Jean-Luca Dötsch (2), Murat Tekeli (2), Roman Hüttling und Patrick Kasper mit 6:0. In der 45. Minute gelang Hadern das 1:6. Nach der Pause legten Dötsch (2), Kasper, Tekeli und Eric Schröter nach. Den Gästen gelang in der 85. Minute noch ein zweiter Treffer. (toh)

TSV Perchting-H. – SG Söcking/Starnb. 6:1

Noch haben die Perchtinger in Sachen Spielklasse die Nase vorne. Dementsprechend motiviert agierten sie im Testspiel gegen den Ortsrivalen, der gerade in die A-Klasse aufgestiegen ist. „Wir haben gezeigt, dass wir die klassenhöhere Mannschaft sind“, sagte Co-Trainer Norman Sosna. Die ersten guten Chancen gehörten zwar den Gästen, doch dann drehte der TSV auf. Allen voran Neuzugang Raphael Bott war von der SG kaum zu halten. Er traf dreimal und bereitete zwei Tore vor. „Ein Stürmer vom Typ Thomas Müller“, sagte Sosna. Die weiteren Treffer erzielten Marco Stuhler, Tobias Rampf und Florian Fuchs per Foulelfmeter. Dominik Schäffler erzielte das zwischenzeitliche 1:3 (59.). (toh)

TSV Erling-Andechs – TSV Finning 0:2

Das erste Testspiel ging in die Hose. „Finning hat völlig verdient gewonnen“, betonte Erlings sportlicher Leiter Thomas Wandinger. Beim Kreisklassen-Aufsteiger war noch viel Sand im Getriebe. Schon in der ersten Halbzeit war der in der A-Klasse beheimatete Gast besser, doch Erlings Torwart Maximilian Lechner verhinderte mehrmals einen Rückstand. Nach dem Wechsel setzte sich zunächst die Überlegenheit des Außenseiters fort, der sich mit zwei Treffern belohnte. Erst gegen Ende der Partie verbuchten auch die Hausherren klarere Möglichkeiten. (toh)

SV Haspelmoor – TSV Pentenried 3:5

Im Duell zweier Aufsteiger in die Kreisklasse behielten die Pentenrieder am Sonntag klar die Oberhand. Spieler des Tages war Björn Papelitzky, der viermal für den TSV erfolgreich war. In der Anfangsviertelstunde gelang ihm ein Doppelpack. Haspelmoor glückte das 1:2 (28.), ehe Papelitzky nach der Pause doppelt nachlegte. Edin Hurtic baute den Vorsprung weiter aus. Die Hausherren konnten in der Schlussphase lediglich noch um zwei Treffer verkürzen. (toh)

FSV Höhenrain – SV Planegg-K. U19 0:4

Nach der Absage des BCF Wolfratshausen II reagierten die Höhenrainer Verantwortlichen kurzfristig. Sie traten gegen die in der Landesliga agierende U19 des SV Planegg-Krailling an. „Wir hatten aber nur einen sehr kleinen Kader zur Verfügung“, berichtete Peter Hösl. Der FSV-Trainer sah in der ersten Halbzeit ein Match auf Augenhöhe, doch nur der SVP traf zweimal. Nach dem Wechsel mussten die Gastgeber der dünnen Personaldecke Tribut zollen. „Planegg hat einen schönen Fußball gespielt, aber mit einem besseren Kader hätte die Sache bestimmt anders ausgesehen“, sagte Hösl. (toh)

1. FC Kollbach – SV Planegg-K. II 3:3

Eine frühe 2:0-Führung durch einen Doppelpack von Daniel Hirons (5., 14.) reichte den Planeggern nicht, um den zweiten Sieg der Vorbereitung einzufahren. Michael Heß und Matthias Regiert glichen innerhalb von drei Minuten für die Kollbacher aus (33., 35.). Nach der Pause traf Leo Tomic per Elfmeter zum 3:2 für die Gäste (55.). Regiert markierte jedoch neun Minuten später den erneuten Ausgleich. Bereits am Donnerstag hatten die Planegger mit 0:4 (0:0) bei Kreisliga-Aufsteiger SC Weßling verloren. (toh)

TV Stockdorf – SF Pasing 2:0

Bei seinen Torhütern konnte sich der TV Stockdorf beim 2:0-Testspielsieg gegen die Sportfreunde Pasing bedanken. „Sie haben den Erfolg festgehalten“, lobte Stockdorfs neuer Trainer Sven Jäkel seine beiden Keeper David Sliwka-Seoane und Andre Grimm. Gegen die ebenfalls in der A-Klasse spielenden Pasinger konnten die Stockdorfer Fußballer in ihrem ersten Test am Sonntag nur selten überzeugen. „Es gibt großen Verbesserungsbedarf, wir konnten unser Spiel nicht wie gewollt aufziehen“, sagte Jäkel. Zum Sieg reichte es dennoch, weil Luca Dachgruber (63.) und Daniel Obersteiner (90.) je einmal erfolgreich waren. (toh)

FSV Höhenrain II – FC Deining 3:1

Nahezu rundum zufrieden war Hubert Götzinger mit der Leistung seines Teams. Der Neutrainer des FSV Höhenrain II sah beim 3:1-Sieg seiner Mannschaft gegen den SC Deining erneut eine starke Leistung, die beweist, dass das 1:1-Remis gegen Kreisklassist Puchheim keine Eintagsfliege war. „Wir haben alle drei Tore sehr schön herausgespielt und phasenweise wirklich gut Fußball gespielt“, sagte Götzinger. „Natürlich ist bei den Temperaturen die Ausdauer noch ein Problem, aber dafür ist die Vorbereitung ja da.“ Die Höhenrainer Treffer erzielten Florian Brücklmeier, Thomas Köhler und Matthias Loth. Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer des SCD markierte Lukas Schmotz nach einem Standard. „Der Gegentreffer ist ärgerlich, aber dennoch sind wir bisher auf einem ganz guten Weg“, resümierte Götzinger. (tao)

SC Weßling II – SC RW Überacker 2:3

Nach dem Zwölf-Tore-Spektakel gegen den BVTA FFB (6:6) nahm sich die Reserve des SC Weßling am Sonntag etwas zurück und beließ es bei einer 2:3-Niederlage gegen den SV RW Überacker. Die Mannschaft von Spielertrainer Christian Steffen war von Beginn an unterlegen gegen den etablierten A-Klassisten und musste kurz vor der Halbzeit das 0:1 durch Simon Lorchheim hinnehmen. Anschließend kassierte die SCW-Reserve das 0:2 durch Michael Dexl, ehe Benedikt Wunderl verkürzte. Nur drei Minuten später war es erneut Dexl, der für den Zwei-Tore-Abstand sorgte. Der Anschlusstreffer durch Osvaldo Najera Arreguin kam zu spät, um die Partie noch einmal zu Gunsten des A-Klassenaufsteigers drehen zu können. „Wir müssen unter Druck noch ruhiger werden und bessere Lösungen finden“, sagte Christian Steffen nach dem Spiel. (tao)

SC Schöngeising – TSV Herrsching 2:2

Der TSV Herrsching hat trotz keinerlei Neuzugänge eine „fast neue Mannschaft“, wie Heinz Knötzinger sagt. Der Trainer der Ammerseer war überrascht vom guten ersten Auftritt seiner Mannschaft beim SC Schöngeising. Die Herrschinger zeigten guten Fußball und waren die dominante Mannschaft gegen die Schöngeisinger. Sie führten zur Halbbzeit durchaus verdient mit 2:0 nach einem Doppelschlag von Sandro Pasalic und Valon Hasani kurz vor der Pause. Und auch nach dem Seitenwechsel überraschte die Herrschinger Mannschaft ihren Trainer weiterhin. „Spielerisch und läuferisch hat das schon relativ gut ausgesehen dafür, dass es unser erster Test war“, sagte Knötzinger. Nach dem Seitenwechsel ging dem TSV bei den hohen Temperaturen nach rund 70 Minuten die Luft aus, und so kam Schöngeising durch Maximilian Haas und Maximilian Wenghofer noch zum 2:2. „Ich kann mit dem Ergebnis und der Leistung gut leben“, resümierte Knötzinger. (tao)