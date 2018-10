Oberaltings Feicht glaubt noch an Rang zwei

Vor Auswärtsspiel in Bernbeuren

von Tobias Huber schließen

Noch scheint einiges möglich für den TSV Oberalting-Seefeld in dieser Saison. „Wenn wir bis zur Winterpause bis auf fünf Punkte an Platz zwei rankommen könnten, ist im neuen Jahr viel drin“, sagt Trainer Christian Feicht.

Derzeit trennen die Kreisliga-Fußballer neun Punkte von der Tabellenspitze. Da es in der Tabelle sehr eng zugeht, darf der derzeit nur auf Rang elf liegende TSV aber die Abstiegsplätze nicht aus dem Auge lassen. „Man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen“, mahnt Feicht.

Am Sonntag (14.15 Uhr) ist der Bezirksliga-Absteiger unterwegs auf der langen Reise nach Bernbeuren. Der heimische TSV spielt als Aufsteiger bislang und eine ausgezeichnete Serie liegt nach fünf Spielen ohne Niederlage auf Rang drei, nur zwei Zähler hinter dem Führungsduo Peiting und Aich. „Ich habe sie noch nie spielen sehen, habe mir von meinem Freund Franco Simon (Trainer des SC Pöcking-Possenhofen, die Red.) aber einiges erzählen lassen“, sagt Feicht. Nicht nur deshalb sieht er seine Mannschaft vor dem schweren Auswärtsauftritt gerüstet. „Wir haben zuletzt gut gespielt, auch wenn es gegen Landsberg nicht zum Sieg gereicht hat“, sagt Feicht. Auswärts läuft es bislang deutlich besser für die Seefelder, die in dieser Wertung auf dem vierten Platz der Kreisliga 2 liegen. „Es wird viel davon abhängen, wie wir unsere Chancen nutzen werden“, prognostiziert Feicht.

Trotz einiger Krankheitsfälle unter der Woche geht der Coach davon aus, mit einem schlagkräftigen Kader an die Grenze zum Allgäu zu reisen. Beide Mannschaften mussten am vergangenen Wochenende bittere Rückschläge verkraften. Bernbeuren kassierte beim 1:1 in Mammendorf in der 88. Minute den Ausgleich, Oberalting gegen Jahn Landsberg (2:2) sogar erst in der dritten Minute der Nachspielzeit. toh