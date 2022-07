Oberaltings Trainer Dötsch: Kader für Aufstieg zu dünn

Nur einen 15-Mann-Kader hat Trainer Thomas Dötsch zur Verfügung. © Photographer: Andrea Jaksch

Fußball-Kreisklassist TSV Oberalting will in der kommenden Saison die Abstiegsrunde möglichst vermeiden. An den Aufstieg denkt Trainer Thomas Dötsch erst gar nicht.

Oberalting – Das Ziel, in die Kreisliga zurückzukehren, verfehlten die Kreisklassen-Fußballer des TSV Oberalting-Seefeld in der vergangenen Saison als Tabellenvierter relativ deutlich. Dass es in der neuen Runde reichen könnte, hält Thomas Dötsch für sehr unwahrscheinlich. „Dazu ist unser Kader einfach zu dünn“, sagt der Trainer der Pilsenseer. Gerade einmal 15 Akteure zählt der Stammkader der Seefelder. „Da darf nicht viel passieren“, sagt Dötsch.

Zwar haben die Oberaltinger mit Benedikt Huber und Markus Hüttling zwei Akteure vom SC Weßling zurückbekommen. Auch hat die Familie Dötsch mit Leon weiteren Zuwachs beim TSV erhalten. Der 18-Jährige hatte beim FC Deisenhofen in der D-Jugend aufgehört und seitdem lediglich in der A-Jugend zwei Partien bestritten. „Er ist aber auf einem guten Weg, körperlich fit genug zu werden“, sagt sein Vater. Oberalting musste aber auch schmerzhafte Verluste hinnehmen. So kann Mittelfeldregisseur Giga Bechvaia aus beruflichen Gründen nicht mehr mitmachen. Gleiches gilt im Normalfall für Ritvan Maloku und Torwart Maroje Mitrovic. Gerade Bechavais Abgang habe aber nicht nur Nachteile für den TSV. „Die Spieler können sich nicht mehr hinter ihm verstecken“, stellt Dötsch fest. Der kleine Kader habe auch dazu geführt, dass die Zusammengehörigkeit größer geworden ist. „Es dürfen halt nur keine größere Verletzungen passieren“, sagt Dötsch.

Ziel sei es, in der Kreisklasse 2 unter die ersten Drei der Vorrundengruppe zu kommen. „Es kann aber auch schnell gehen, und wir müssen als Vierter in die Abstiegsrunde. Wir müssen auf der Hut sein“, sagt der Trainer. Ein Trumpf könnte die Heimstärke des TSV werden. In der vergangenen Saison gewannen die Oberaltinger zehn von 13 Partien, verloren nur gegen die Spitzenteams TSV Gilching-Argelsried II und TSV Geiselbullach. „Auf unserem Kunstrasen tun sich die Gegner oft schwer“, sagt Dötsch. In der vergangenen Saison spielten die Seefelder zu Hause ausschließlich auf künstlichem Geläuf. „Das ist unser Trainingsplatz, da spielen wir gerne drauf“, erläutert Dötsch. Zudem sei der Hauptplatz oft in einem schlechten Zustand. „Der wird immer am Mittwoch gemäht, und der Rasen ist deshalb am Wochenende sehr hoch“, teilt der Übungsleiter mit.

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 1:4 beim SC Pöcking-Possenhofen; 3:3 gegen den ASC Geretsried; 3:1 gegen den TSV Königsdorf; 11:2 gegen den TSV Großhadern II; 6:5 beim TSV Perchting-Hadorf (Pokal); 10:2 beim TSV Sauerlach; 0:5 bei der SG Söcking/Starnberg (Pokal); Sonntag, 31. Juli, 13 Uhr, Gastspiel beim TSV Geiselbullach.

Erstes Punktspiel: Freitag, 5. August, 18.30 Uhr, Heimspiel gegen den Gautinger SC