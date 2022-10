Ochsendorf vor Wiedersehen mit dem Ex - Stürmer will gegen SV Planegg nicht jubeln

Ein Spielertyp, der dem SVP derzeit fehlt: Patrick Ochsendorf (am Ball) stürmt jetzt für den FC Wacker. a-Foto: dagmar rutt © DAGMAR RUTT

Der FC Wacker München trifft auf den SV Planegg. Oder vielmehr: Patrick Ochsendorf trifft mit seinem neuen Club auf seine ehemalige Mannschaft.

Planegg – Das Jubeln gegen den Ex-Verein ist im Fußball eine viel diskutierte Angelegenheit. Patrick Ochsendorf hat sich seine Gedanken dazu gemacht. „Groß jubeln werde ich auf keinen Fall“, sagt der 26-Jährige. Er trifft am Sonntag ab 16.15 Uhr (Bezirkssportanlage an der Demleitnerstraße) mit dem FC Wacker München auf seinen Heimatverein SV Planegg-Krailling, von dem er im Sommer weggewechselt war. „Wenn es ein wichtiges Tor ist, werde ich vielleicht ein bisschen die Faust ballen“, so Ochsendorf.

„Erst mal muss er gegen uns treffen“, entgegnet Martin Bauer. Der Co-Trainer der Planegger, der unter der Woche aufgrund der beruflich bedingten Abwesenheit von Andreas Budell die Einheiten leitete, glaubt fest an eine Überraschung. „Im Fußball ist immer alles möglich“, stellt er klar.

In der vergangenen Saison wäre das Duell noch ein Spitzenspiel gewesen. Während Wacker nach dem 3:2 in Pasing den Rückstand auf den Spitzenreiter auf einen Zähler verkürzte, schlitterten die Planegger durch das 1:2 gegen Ludwigvorstadt weiter Richtung Abgrund. „In Planegg spielen viele meiner Freunde. Natürlich fragt man sich, wie es so schlecht laufen kann“, sagt Ochsendorf, der gegen Pasing nach seiner Einwechslung per Freistoß das Siegtor erzielte. Seine Treffer werden beim SVP schmerzlich vermisst. „Genau dieser Spielertyp fehlt uns“, bekennt Bauer. Ochsendorf sammelte in dieser Saison bereits 20 Scorerpunkte (zehn Tore, zehn Vorlagen).

„Ich fühle mich sehr wohl hier“, erzählt der Stürmer. „Ich habe im Sommer eine neue Herausforderung gesucht, auch weil die Trainingsbeteiligung in Planegg immer schlechter wurde“, sagt er. Ihm lag auch ein Angebot des Landesligisten TSV Grünwald vor. „Da ich aber mittlerweile Vater bin und die Strecke zum FC Wacker kürzer ist, habe ich mich so entschieden.“ Ochsendorf. Einziger negativer Aspekt sei die Sportanlage. „Wir müssen immer auf dem kleinen Kunstrasen spielen, das war gerade am Anfang schon gewöhnungsbedürftig“, so der 26-Jährige. (toh)