Ohne Cheftrainer Sebastian Stangl – TSV Gilching zu Gast beim FC Ehekirchen

Im Urlaub: Stürmer Burkibar Cisse und Trainer Sebastian Stangl fehlen dem TSV Gilching am Sonntag beim schweren Auswärtsspiel in Ehekirchen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen zwischen Augsburg und Ingolstadt. © Dagmar Rutt

Am Sonntag (17 Uhr) will der Landesligist beim FC Ehekirchen die ersten Auswärtspunkte holen – auch ohne Cheftrainer Sebastian Stangl.

Gilching – Christoph Meißners Bilanz kann sich sehen lassen. „Wenn ich als Trainer verantwortlich war, haben wir meiner Erinnerung nach nie verloren“, sagt er. Dies ist ein gutes Omen für die Sonntagspartie des TSV Gilching beim FC Ehekirchen (17 Uhr). Dort wird Meißner den urlaubenden Chefcoach Sebastian Stangl vertreten.

Nach gutem Saisonstart mit sechs Punkten aus drei Partien ist Meißner zuversichtlich, dass auch am Sonntag Zählbares für die Fußballer von der Talhofstraße möglich ist. „Es war nicht zu erwarten, dass wir mit den vielen Neuzugängen so gut starten“, sagt der Co-Trainer. Allerdings war bei beiden Heimsiegen Daniel Hägler für den Landesligisten am Ball. Der Offensivspieler steht jedoch wie vereinbart nicht mehr zur Verfügung und wird wieder in den USA am College in Miami spielen. „Das ist natürlich schade, denn man hat seine Klasse gesehen. Aber wir können dankbar sein, dass er überhaupt ausgeholfen hat“, sagt Meißner. Wer ihn am Sonntag ersetzen wird, ist noch offen. Erster Kandidat dürfte Rückkehrer Jonas Schmid sein, der den damals angeschlagenen Hägler bereits beim Match in Memmingen vertrat.

Verzichten muss der TSV am Sonntag auch auf Burkibar Cisse. Der bereits zweimal erfolgreiche Angreifer weilt im Urlaub. „Er hat aber eh Knieprobleme, die man erst mal auskurieren sollte“, sagt Meißner. Für ihn wird wohl Amine Benouachkou in die Offensivreihe rücken.

In Ehekirchen erwartet die Gilchinger ein heißer Tanz. „Die haben immer viele Zuschauer, da wird es schnell mal wild-emotionsgeladen“, sagt Meißner. Obwohl die Ehekirchener nach dem haarscharf verpassten Bayernliga-Aufstieg einige Leistungsträger hatten abgeben müssen, kamen sie mit zwei Dreiern und einem Remis noch besser aus den Startlöchern als der TSV. „Daran sieht man, dass dort gute Arbeit geleistet wird“, lobt Meißner. In der vergangenen Saison gelang seinem Team kein Sieg gegen den FCE. Nach einem 1:1 zu Hause verloren die Gilchinger kurz vor der Winterpause in Ehekirchen mit 2:3. „Wir haben dort aber auch schon gewonnen, einmal sogar recht deutlich“, erinnert sich Meißner. Insgesamt ist die Bilanz zwischen beiden Teams sehr ausgeglichen. Mit 4:3 Siegen haben die Gilchinger sogar leicht die Nase vorne. Meißner: „Da wartet eine sehr schwere Aufgabe auf uns. Wir sind aber gut vorbereitet.“ (toh)