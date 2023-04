Kreisklasse kompakt: Olching siegt spät in Igling - Last-Minute-Ausgleich in Moorenweis

Für den SC Gröbenzell reichte es nur für ein 1:1 gegen Gilching. © weber

Landkreis Fürstenfeldbruck – Puchheim gewinnt harten Kampf, Haspelmoor unterliegt unglücklich gegen Wielenbach.

Meisterrunde A

TSV Oberalting - TSV Alling 1:3 (0:1 ) – Nachdem der Torwart zu spät dran war, konnten die Gäste aus Alling durch einen Strafstoß früh in Führung gehen, Maximilian Grolik verwandelte vom Punkt (3.). Zehn Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit geriet Oberalting mit 0:2 in Rückstand, Tobias Sturm netzte für die Gäste (56.) ein. Kurz vor Schluss gelang der Heimmannschaft noch der Anschlusstreffer (87.), nachdem Alling den Ball nach einem Freistoß nicht vernünftig klären konnte.

Joker Daniel Pfannes bestätigte die gute Leistung der Mannschaft von Coach Kiffer mit seinem Tor nach Einwechslung (89.). „Der Sieg war nie gefährdet, Oberalting hat in der zweiten Hälfte vielleicht dreimal aufs Tor geschossen“, sagte Kiffer nach einem starken Spiel seiner Mannschaft.

SC Gröbenzell - TSV Gilching II 1:1 (0:1) – Wegen zu vieler liegengelassener Chancen reicht es beim SC Gröbenzell nur für ein Unentschieden gegen die Zweite vom TSV Gilching. „Es war ein hektisches Spiel, aber ausgeglichen und von beiden seiten guter Fußball“, so Gröbenzells trainer Deniz Yildirim. Gilching war bereits in der 13. Minute in Führung gegangen, danach hatten die Gröbenzeller viele chancen, die sie bis zur 66. Minute nicht verwerten konnten.

Da war es Lysander Weiß, der für die Gastgeber zum 1:1 traf. „Wir haben viele gute Chancen versemmelt und sind mit dem 1:1 schon unglücklich, es wäre mehr für uns drin gewesen“, sagt der Gröbenzeller Coach.

TSV Moorenweis - FC Emmering 1:1 (0:1) – Später Rückschlag für Emmering, das Mitte der ersten Halbzeit in Führung gehen konnte. Die Gastgeber fanden zwar besser ins Spiel, verpassten es aber, das 1:0 zu machen. Ganz anders jedoch beim FC Emmering, welche mit ihrer ersten Chance direkt in Führung gingen. Lennard Haberer erzielte in der 33. Minute das erste Tor des Spiels für den FC Emmering.

Anfang der zweiten Halbzeit war Emmering die Mannschaft am Drücker, konnte aber ihre Chancen nicht nutzen. In einem hart umkämpften Spiel, geprägt von Gelben Karten war es Patrick Saur, in der 77. Minute noch mit einer Zeitstrafe belegt, der in der 89. Minute für Extase bei den Heimfans sorgte. Dank seines Lastminutetreffers steht der FC Emmering auf Tabellenplatz fünf, Moorenweis fällt trotz Punktgewinns auf Platz vier. „Es ist am Ende ein bitteres Unentschieden, aber dem Spielverlauf entsprechend ein gerechtes Ergebnis“, sagt FC Emmering Coach Daniel Stapfer.

Abstiegsrunde E

SV Igling - SC Olching II 2:3 (2:2) – Später Siegtreffer in einem heiß umkämpften Spiel. Die Gäste erzielten nach einer guten Viertelstunde durch Kapitän Leon Renn den Führungstreffer (16.), ehe drei Minuten später die Heimmannschaft ausgleichen konnte (19.). Leon Renn traf nach einer knappen halben Stunde erneut (28.), und brachte Olching vom Punkt in Führung. Nach 33 gespielten Minuten gelang den Gastgebern erneut der Ausgleich.

Letztendlich war es Verteidiger Ludwig Gruber, der die Gastmannschaft spät jubeln ließ. In der 90. Minute erzielte er das spielentscheidende Tor für die Zweite des SC Olching .

FC Puchheim - SV Inning 2:0 (0:0) – „Wie erwartet ein harter Kampf, den wir verdient gewonnen haben“, so beschreibt Puchheims Trainer das Spiel seiner Mannschaft gegen den SV Inning. In einem von viel Hektik geprägtem Spiel war die Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit überlegener und konnte so das Spiel für sich entscheiden.

Francois Ngwen (57.) und Maximilian Sollinger (88.) trafen für die Gastgeber. „In der zweiten Hälfte hat bei den Gästen die Kraft nachgelassen, sie haben dann mehr gefoult und den Schiedsrichter durch meckern gegen sich aufgebracht“, sagt Puchheims Coach Erol Serter nach dem Spiel. Gleich drei Zeitstrafen und eine rote Karte mussten die Gäste in der zweiten Halbzeit hinnehmen.

Abstiegsrunde I

SV Haspelmoor - SV Wielenbach 1:3 (0:1) – Bereits nach einer Viertelstunde war für Wielenbach der Knoten geplatzt: Johann Ücker erzielte nach einem individuellen Fehler auf Seiten Haspelmoors das verdiente 1:0 (16.). „Wir haben schwer reingefunden, Wielenbach war in der ersten Halbzeit aber auch klar die bessere Mannschaft“, sagt Haspelmoors Trainer Jürgen Schamberger. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Gastgeber noch zwei Großchancen, die ungenutzt blieben.

In der zweiten Hälfte schafften es die Gäste trotz spielerischer Überlegenheit Haspelmoors nach einem individuellen Fehler im Mittelfeld auf Seiten der Heimmannschaft das 2:0 zu erzielen, Florian Lauterbacher war der Torschütze (70.). Zehn Minuten vor Schluss gelang den Gastgebern durch Philip Huber der Anschlusstreffer (81.) und sie warfen noch einmal alles nach vorne, was letztendlich zum zweiten Treffer für Florian Lauterbacher führte (90+3). (hab)