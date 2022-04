Patrick Feicht schießt SC Weßling an die Spitze

Von: Christian Heinrich

Zurück zu alter Form: SCW-Stürmer Patrick Feicht (r.). © Dagmar Rutt

Der SC Weßling hat am Donnerstagabend das Derby gegen SV Inning mit 3:0 gewonnen und damit die Tabellenspitze in der Kreisklasse 1 erklommen. Dreifacher Torschütze: Patrick Feicht.

Weßling - Sein Bier zum Feierabend hatte sich Christian Feicht redlich verdient. Der Trainer des SC Weßling verzeichnete mit seiner Mannschaft gegen den SV Inning den zehnten Sieg in Serie, der ein ganz besonderes Zuckerl bereithielt. Wenn schon nicht über Weihnachten, so verbringt der Sportclub wenigstens die Ostertage an der Tabellenspitze der Kreisklasse 1. „Wir sind auf einem guten Weg“, stellte der Coach nach dem 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den Landkreisrivalen vom Ammersee fest.

Seine Elf legte einen starken Auftritt hin und hätte sicherlich noch ein paar Tore mehr schießen können. Chancen waren in Hülle und Fülle vorhanden. Aber einzig Patrick Feicht war in der Lage, seine Möglichkeiten auch zu nutzen. „Für ihn freut es mich richtig“, sagte sein Vater. Schließlich war der Sohn lange verletzt gewesen.

Dass Feicht junior so langsam zu seiner Gefährlichkeit zurückfindet, ist ein weiterer Punkt, der sich in den nächsten Wochen noch auszahlen kann. Denn es stehen schwere Spiele gegen die ersten drei Verfolger an. Am kommenden Mittwoch beim Vierten VfL Egenburg, am darauf folgenden Sonntag gegen den Zweiten TSV Geiselbullach und am Freitag in zwei Wochen beim Dritten TSV Oberalting. Vorbereitet sind die Weßlinger gut auf die Herausforderungen.

„Sie waren schon eine Klasse besser als wir“, konstatierte Peter Rothamel. Der Inninger Abteilungsleiter bedankte sich beim Sportclub nicht für die Lehrstunde, aber für dessen Engagement. Eigentlich hätte die Partie in Eching stattfinden sollen. Doch ein paar Maulwürfe hatten den Rasen des FSV umgegraben. Der Verband tauschte das Heimrecht. Weßling übernahm die Ausrichtung und bezahlte auch den Schiedsrichter. Als Spitzenreiter darf man auch mal die Spendierhosen anhaben.

SC Weßling – SV Inning 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 , 2:0, 3:0 P. Feicht (39., 45.+3, 63.)

Gelb-Rot: Izadin/SCW (90.+3, Foul/Unsportlichkeit)