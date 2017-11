Pentenried zieht im Verfolgerduell den Kürzeren

von Redaktion Starnberg schließen

Im Duell der Verfolger musste sich der drittplatzierte TSV Pentenried dem SV Puchheim geschlagen geben, welcher aktuell auf Platz vier steht.

Nachdem die Hausherren bereits nach fünf Minuten in Führung gegangen waren, konnte Benjamin Golden in der 33. Spielminute ausgleichen. In der Folge übernahm allerdings Puchheim wieder die Kontrolle über das Spiel und ging noch vor der Pause in Führung. Auch in der zweiten Hälfte war Alexander Strahbergers Mannschaft den Hausherren unterlegen. Die Puchheimer ließen nichts mehr anbrennen und schossen noch zwei Tore. Nach diesem Sieg fehlt dem SV nur noch ein Punkt, um mit dem TSV Pentenried auf Platz drei gleichzuziehen.

Quelle: fussball-vorort.de