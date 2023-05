Pentenrieds Ersatz-Keeper sichert Klassenerhalt – Stockdorf mit Nachholspiel

Pentenrieds Ersatztorwart avanciert zum Helden

Von Michael Grözinger

Der TSV Pentenried kann dank Ersatz-Torwart Raphael Apostoli den Kreisklassen-Klassenerhalt feiern. In der A-Klasse spielt Stockdorf am Dienstagabend.

Pentenried – Jan Krohn ist der sichere Rückhalt von Fußball-Kreisklassist TSV Pentenried. Seit mittlerweile sieben Jahren spielt der Torwart am Römerfeld und ist die Nummer eins im Team des Trainerduos Magnus Piele/Paul Hense. Doch hinter jedem Stammtorwart steht auch immer ein Ersatzmann, der nur wenige Möglichkeiten hat, sich auszuzeichnen, weil er in der Regel nicht spielt.

In Pentenried ist das Raphael Apostoli. Immerhin fünfmal kam er diese Saison in der Ersten zum Einsatz, dazu dreimal in der Zweiten. Am Sonntag nutzte er eine seiner wenigen Möglichkeiten zu glänzen. Und wie.

Weil Krohn verletzt ausfiel, rutschte Apostoli im wichtigen Abstiegsduell gegen den SC Olching II in die Startelf und avancierte zum Klassenerhaltshelden. Er hielt nicht nur 90 Minuten lang seine Weste weiß, sondern parierte rund zehn Minuten vor dem Ende beim Stand von 1:0 für den TSV auch noch einen Strafstoß der Gäste. Damit sicherte der 28-Jährige seinem Team die Punkte, dank derer der Klassenerhalt in der Kreisklasse am vorletzten Spieltag in trockene Tücher gebracht wurde.

TSV Stockdorf: Dritter Anlauf gegen Herrsching am Dienstagabend

Letzter Versuch für die Fußballer des TV Stockdorf, ihr bereits zweimal abgesagtes Ligaspiel in der A-Klasse-Abstiegsrunde K gegen Tabellennachbar TSV Herrsching doch noch nachzuholen: Anpfiff an der Maria-Eich-Straße soll heute Abend um 19 Uhr sein. (mg)