Perchting verpennt die erste Halbzeit – GSC siegt nach viermaliger Führung

Von: Michael Grözinger

Teilen

Später Siegtreffer: Xaver Scheidl (l.) erzielte für die SF Breitbrunn in der 89. Minute das 3:2 gegen den TSV Perchting-Hadorf (r. Florian Fuchs). Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

In der Kreisklasse 2 hat der SF Breitbrunn gegen den TSV Perchting gewonnen. Alling siegte in Erling-Andechs. Der Gautinger SC schlug Puchheim.

SF Breitbrunn – TSV Perchting-H. 3:2 (2:0)

Tobias Luppart wollte nichts relativieren. „Aufgrund der ersten Hälfte brauchst du dich nicht zu beschweren“, stellte der Trainer des TSV Perchting klar, dass die Sportfreunde verdient als Sieger den Platz verließen. Seiner Elf fehlte in der ersten Halbzeit die Spannung, während die Breitbrunner voll da waren. „Perchting war so stark, wie wir sie gelassen haben“, betonte Sebastian Kolbeck, dass dies vor allem am Engagement seiner Kicker lag. Der Übungsleiter konnte zur Halbzeit einen satten 2:0-Vorsprung bejubeln, den Maximilian Koch und Michael Wagner herausgeschossen hatten.

Das Ergebnis hätte leicht auch höher ausfallen können. Nach Kolbecks Ansicht ließ seine Mannschaft wenigstens zwei hervorragende Chancen liegen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild. Der TSV versuchte nun all das zu korrigieren, was vor der Pause noch schief gelaufen war. Weil die Sportfreunde in der Abwehr aufgrund von Verletzungen einige Umstellungen vornehmen mussten, verloren sie ihre Stabilität. Raphael Bott schlug aus der Verunsicherung Kapital und sorgte mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten für den Ausgleich.

„Respekt, wie sich meine Mannschaft zurückgefightet hat“, lobte Luppart sein Team. Das hatte sogar die Führung auf dem Fuß, als ein Breitbrunner einen Schuss von Bott nur mit der Hand abwehren konnte. Während es für den Schiedsrichter an dieser Szene nichts zu beanstanden gab, war Kolbeck wesentlich kritischer: „60:40 ist das ein Elfmeter.“ Dass die Punkte am Ende alle am Ammersee blieben, war der fantastischen Moral der Breitbrunner zu verdanken, die kurz vor dem Abpfiff noch das 3:2 durch Xaver Scheidl markierten. „Es war am Ende der Wille“, stellte Kolbeck klar. Die Enttäuschung bei Luppart war entsprechend groß: „Wenn du zum Schluss verlierst, ist es natürlich bitter.“ (hch)

Tore: 1:0 Koch (21.) 2:0 Wagner (44.), 2:1 Bott (65.), 2:2 Bott (66.), 3:2 Scheidl (89.)

TSV Erling-Andechs – TSV Alling 1:3 (0:1)

Das Gekicke seiner Mannschaft war mitunter nur schwer für Bernd Öhler zu ertragen. „Es ist schon enttäuschend, dass wir unser Niveau nicht halten können“, räumte der Erlinger Trainer nach der Heimpleite gegen den TSV Alling ein. Aber so ist das nun mal, wenn ein Generationenwechsel in der Mannschaft vorgenommen wird. Es gab aber auch einen Moment, da hätte das Spiel sich ganz anders entwickeln können. Nach fünf Minuten konnten weder Robin Sprinkart noch seine Mannschaftskollegen den Ball im gegnerischen Gehäuse unterbringen, als der Torwart schon geschlagen war. Nach dem Seitenwechsel übernahm der Tabellenführer vollends die Initiative und baute den Vorsprung auf 3:0 aus, ehe Thierno Ndiaye in der Schlussphase die Resultatsverbesserung gelang. Während die Leistung seiner Elf noch ausbaufähig war, war Ariane Fichtl für Öhler eine reine Augenweide. „Eine ganz tolle Frau“, schwärmte der Coach von der Schiedsrichterin. Öhler vergab an sie die Note Eins mit Stern. „Sie ist perfekt und macht keine Fehler.“ Was momentan auch den Unterschied zwischen der Unparteiischen und seinem Team darstellt. „Sie ist für unsere Liga viel zu gut“, gab der Trainer zu. hch

Tore: 0:1 Reitberger (44.), 0:2 Reitberger (53.), 0:3 Strunz (58./FE), 1:3 Ndiaye (85.)

FC Puchheim – Gautinger SC 3:4 (2:2)

Ein bisschen das Spiegelbild zum Saisonauftakt hat der GSC in seinem zweiten Spiel an den Tag gelegt. Hatte der Kreisklassist von der Würm vor knapp einer Woche noch die Partie gegen Oberalting dominiert, aber unglücklich 0:1 verloren, feierte er am Sonntag in Puchheim einen eher glücklichen Sieg – wenn auch nicht unverdient. Dennoch resümierte GSC-Trainer Bernd Ziehnert nach der Partie: „Lieber mal schlecht spielen und dafür gewinnen.“

Mit einem urlaubsbedingt wieder neu zusammengestellten Team gingen die Gautinger viermal in Führung. Das frühe 1:0 von Merlin Knief konterten die Hausherren sofort. Nachdem Helmut Merkl einen von Sebastian Dietzel herausgeholten Foulelfmeter etwas glücklich zum 2:1 verwandelt hatte, kam Puchheim mit dem Pausenpfiff zum erneuten Ausgleich. Weil in der Schlussphase Gautings Torjäger Sebastian Lebek zweimal traf – einmal nach sehenswerter Vorlage von Moritz Rindermann –, dem FCP aber nur noch ein Tor gelang, durften die Gäste jubeln. Drei Gegentreffer seien zwar zu viele, so Ziehnert, aber: „Mit keinem Gegentor habe ich eh nicht gerechnet.“ (mg)

ore: 0:1 Knief (8.), 1:1 Ngwen (9.), 1:2 H. Merkl (29./FE), 2:2 Sinnreich (45.+2), 2:3 Lebek (47.), 3:3 Sinnreich (60.), 3:4 Lebek (70.)