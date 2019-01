Peter Schmidt Gilchings neuer Trainer?

TSV Gilching hat seinen Wunschkandidat gefunden

von Tobias Huber schließen

Er ist der Wunschkandidat für die Nachfolge von Wolfgang Krebs: Peter Schmidt soll zur neuen Saison Trainer des Landesligisten TSV Gilching-Argelsried werden. Doch unterschrieben ist noch nichts. „Es sind noch ein paar Details zu klären“, sagt TSV-Fußballabteilngsleiter Stefan Schwartling.

Gilching – Wer wird Nachfolger von Wolfgang Krebs als Trainer des TSV Gilching-Argelsried? Diese Frage beschäftigte die Sympathisanten des Fußball-Landesligisten nicht nur bei der Weihnachtsfeier kurz vor Heiligabend. Nach elf Jahren an der Talhofstraße hatte Krebs Mitte November seinen Abschied zum Saisonende verkündet. „Wir können leider noch keinen Vollzug melden“, sagt Abteilungsleiter Stefan Schwartling. Mit Peter Schmidt gibt es jedoch bereits einen Wunschkandidaten. Doch eine endgültige Zusage des früheren Übungsleiters des FC Deisenhofen steht aus. „Es müssen noch letzte Details geklärt werden“, berichtet Schwartling.

Der 35-jährige Schmidt hatte bis vergangenen Sommer drei Jahre lang den FCD in der Landesliga Südost betreut. „Er würde sehr gut zu uns passen“, sagt Schwartling, für den es die erste Trainersuche als Spartenchef der Gilchinger ist. Sein größter Wunsch für das neue Jahr ist, dass sich Krebs mit dem erneuten Klassenerhalt in der Landesliga verabschieden kann. „Ich erwarte, dass jeder dafür mehr als 100 Prozent gibt“, gab Schwartling seinen Fußballern bei der Weihnachtsfeier mit auf den Weg. Derzeit steht der TSV auf Rang zehn, doch der Abstand zur Abstiegszone in der Landesliga Südwest ist gering.