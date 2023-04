Piele und Hense sind zurück: TSV Pentenried zieht Trennung von Trainer Strahberger vor

Haben wieder das Sagen beim Fußball-Kreisklassisten: Chefcoach Magnus Piele (r.) und Co-Trainer Paul Hense. Foto: RUtt © RUtt

Alexander Strahberger ist nicht mehr Trainer des TSV Pentenried. Wie Abteilungsleiter Möhwald bekannt gab, gab der Trainer aus gesundheitlichen Gründen sein Amt auf.

Pentenried – Mindestens bis Saisonende übernimmt das Trainerduo Magnus Piele und Paul Hense, mit dem der Verein im Sommer 2022 in die Kreisklasse aufgestiegen war. Beide hatten Strahberger zuletzt als Co-Trainer unterstützt.

„Wir mussten uns sowieso unterhalten, wie es nächstes Jahr weitergeht“, berichtet Möhwald. „Er hat uns in dem Gespräch mitgeteilt, dass ihn die Situation belastet und er auch aus gesundheitlichen Gründen darüber nachdenkt, aufzuhören“, so der spielende Abteilungsleiter. Man habe sich schließlich gemeinsam dazu entschlossen, die Entscheidung vorzuziehen und schon jetzt den Wechsel zu vollziehen. Möhwald ergänzt: „Wir bedanken uns für seine Arbeit und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

TSV Pentenried: Der Abteilungsleiter macht Strahberger nicht verantwortlich für die schwierige Saison

Für Strahberger, der sich auf Merkur-Anfrage nicht selbst zu der Entscheidung äußern wollte, endet damit die zweite Amtszeit in Pentenried bereits nach gut einem Dreivierteljahr. Im Gegensatz zu seinem ersten Engagement von 2014 bis 2018, als ihm auf Anhieb der Aufstieg in die A-Klasse gelungen war, verlief seine Rückkehr ans Römerfeld weniger erfolgreich. In der Herbstrunde holten die Pentenrieder zwölf Punkte aus 14 Spielen und mussten als Vorletzter mit nur einem Bonuspunkt den Gang in die Kreisklasse-Abstiegsrunde antreten. In dieser läuft es bisher ebenfalls nicht rund, alle drei Spiele gingen verloren.

Für die schwierige Saison nach dem Aufstieg macht Möhwald nicht in erster Linie Strahberger verantwortlich. „Der fehlende sportliche Erfolg ist fast gar nicht auf den Trainer zurückzuführen, das liegt in erster Linie an der Mannschaft“, so der Spartenchef. Von Beginn an habe der Coach mit nur sehr wenigen Spielern arbeiten können. „Wenn du mit sieben oder acht Leuten trainierst, ist es schwer, deine Vorstellungen als Trainer umzusetzen.“ Nach der Winterpause sei die Trainingsbeteiligung zwar besser geworden, es habe aber einige Nebenschauplätze zu viel gegeben.

TSV Pentenried: Möhwald erhofft sich durch einen Trainerwechsel weniger Verunsicherung im Team

Auch wenn Möhwald den Coach in Schutz nimmt, erhofft er sich durchaus einen Effekt vom Trainerwechsel. „Die Mannschaft ist aktuell maximal verunsichert. Gerade die jungen Spieler haben mit der Situation zu kämpfen“, sagt der Abteilungsleiter. Er glaubt, dass das junge Trainerduo sich möglicherweise leichter tun wird, „in die Köpfe der Spieler zu kommen“.

Das wirft die Frage auf, warum man im Sommer nicht gleich mit beiden weitergemacht hat. „Sie wussten damals nicht sicher, ob es berufsbedingt für sie weitergeht. Ich als junger Abteilungsleiter habe daher frühzeitig und im Nachhinein vielleicht etwas zu schnell gehandelt“, so Möhwald rückblickend.

„Es wird eine Mammutaufgabe“ – Möhwald blickt trotzdem mit Resthoffnung in die Zukunft

Dem Abteilungsleiter ist bewusst, dass es auch mit dem neuen, alten Trainerteam angesichts von bereits sechs Punkten Rückstand auf einen Relegationsplatz sehr schwer wird, noch den Ligaverbleib zu schaffen. „Es wird eine Mammutaufgabe, aber eine Resthoffnung gibt es. Solange es rechnerisch möglich ist, werden wir alles geben.“

Die nächste Chance zu punkten, hat die Mannschaft schon heute Abend im Nachholspiel gegen Spitzenreiter VfL Egenburg (19.30 Uhr, Am Römerfeld). Dann folgen zwei weitere Heimspiele gegen den FC Puchheim (Sonntag, 13 Uhr) und den SV Inning (30. April, 13 Uhr).