Planegg: Nach Rückstand - SV müht sich zu Pflichtsieg gegen Absteiger Lochhausen

Von: Michael Grözinger

Kopfballstark: Patrick Ochsedorf vom SV Planegg-Krailling © DAGMAR RUTT

Lange Zeit tat sich der Favorit aus Planegg schwer. Lochhausen ging erst in Führung. Weber, Korodowou und Ochsendorf konnten das Spiel zu Gunsten des SVP drehen.

Krailling – Es hätte das perfekte Wochenende für Kreisligist SV Planegg-Krailling im Kampf um den mutmaßlichen Aufstiegsrelegationsplatz drei werden sollen. Einen Erfolg gegen Vorletzten, SV Lochhausen, hatte SVP-Coach Manuel Eisgruber als „Pflichtsieg“ ausgerufen. Und dann musste Planeggs Hauptkonkurrent im Fernduell um die Relegation, der FC Hellas München, ja noch bei Spitzenreiter FC Wacker antreten.

Eine Niederlage der Griechen, und der SVP wäre bis auf zwei Punkte dran – bei einem absolvierten Spiel weniger. Ihre eigene Hausaufgabe erledigten die Fußballer aus dem Würmtal am Sonntag mit einem mühsamen 3:1-Sieg gegen Lochhausen, das damit nach dem Herakles SV als zweiter direkter Absteiger aus der Kreisliga 2 feststeht. Nur Hellas spielte nicht nach Planeggs Vorstellungen und schlug den FCW 3:0.

Somit haben Eisgruber und seine Mannen den Aufstieg nicht – wie geplant – in eigener Hand. Aber: „Die müssen ihre Spiele auch erst mal gewinnen“, sagt Eisgruber über die Konkurrenz aus München. Vor allem muss seine eigene Elf aber wohl alle noch offenen 18 Punkte einsacken, um im Rennen zu bleiben. Dafür brauchen die Schwarz-Blauen eine bessere Chancenverwertung als am Sonntag. Trotz spielerischer Überlegenheit und „80 bis 90 Prozent Ballbesitz“ (Eisgruber) gelang mehr als 50 Minuten lang kein Treffer – bezeichnenderweise wurde ein Eigentor des SVL zum Türöffner. Da Lochhausen allerdings durch einen fragwürdigen Foulelfmeter in Führung gegangen war (21.), musste Planegg noch mal nachlegen – und tat das spät: Muhammad Korodowou traf im Anschluss an eine Ecke zum 2:1 (78.), Patrick Ochsendorf machte mit einem Abstauber den Sack zu (90.). (Michael Grözinger)

SV Planegg-Krailling –

SV Lochhausen 3:1 (0.1)

Tore: 0:1 Huschka (21./FE), 1:1 Weber (53./ET), 2:1 Korodowou (78.), 3:1 Ochsendorf (90.)

Rote Karte: Jassim/SVP (30., grobes Foulspiel)