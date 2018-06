Pöckings Ziel für neue Saison: „Wollen den Wiederaufstieg“

SCPP rutscht nach letztem Spiel weiter ab

von Redaktion Starnberg schließen

Es war ein Spiel wie so viele in der Saison: Der Gegner stellte sich hinten rein, ließ die Pöckinger kommen und nutzte dann deren Fehler eiskalt aus.

Pöcking – Daher war für den SC im letzten Spiel gegen den SV Mammendorf nichts zu holen. Durch den 3:0-Sieg ziehen die Gäste an den Pöckingern vorbei, die die Saison auf Platz sieben beenden – weit weg von den angepeilten Aufstiegsplätzen. „Die letzte Geilheit war in der Rückrunde einfach nicht da“, sagt Interimstrainer Tobias Luppart. In den letzten sechs Spielen setzte es vier Niederlagen.

Als der Absteiger den Wiederaufstieg im Schlusspurt der Saison abhaken musste, brach das Team ein, wie Luppart sagt: „Da war die Luft raus, aber das ist menschlich.“

Sein Team geriet nach einem sehenswerten Chip aus 16 Metern von von Gäste-Stürmer Sebastian Heiß mit 0:1 in Rückstand, in der zweiten Hälfte folgten ein Gegentor nach einer Flanke sowie eines durch einen Freistoß. Sein Team habe zwar auch Chancen gehabt, sagt Luppart – aber: „Keiner wollte sich verausgaben.“

Das Abrutschen in der Tabelle sieht er gelassen. „Das ist im Endeffekt egal.“ Der zweite Platz wäre aus seiner Sicht realistisch gewesen, wenn der SC konstanter gespielt hätte. „Wir haben viele Punkte gegen Teams von unten liegen gelassen“, hadert der Interimstrainer. Seine Mannschaft sei um die Pause nach der gemeinsamen Abschlussfahrt froh. Zwei, drei Spieler hätten noch keine Zusage gegeben, mit potenziellen Neuzugängen sei man in Gesprächen. „Es wird aber keine große Fluktuation geben.“ Das Ziel für kommende Runde: „Wir wollen den Wiederaufstieg schaffen.“ Dazu müsse das Team lernen, gegen tief stehende Gegner Lösungen zu finden. Beibringen soll das den Spielern dann der neue Trainer Franco Simon.

SC Pöcking – SV Mammendorf 0:3

Tore: 0:1 Heiß (6.), 0:2 Heiß (56.), 0:3 Amberger (88.)

Text: ser