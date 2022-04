Pöcking: Trotz Überzahl des SC - Haidhausens Harun Balci dreht das Spiel in der Nachspielzeit

SC Pöcking-Possenhofen: Mittelfeldspieler Christian Paula (re.). © Andrea Jaksch

Bitteres Ende für den SCPP. Die Hausherren konnten sich trotz guter Leistung gegen Favorit Haidhausen nicht belohnen. Balci mit dem Siegtreffer für die Gäste.

Pöcking – Es hatte sich einiges aufgestaut in den 90 Minuten des Bezirksligaspiels zwischen dem Vorletzten SC Pöcking-Possenhofen und dem Tabellenzweiten, der SpVgg 1906 Haidhausen. Als Haidhausens Harun Balci in der Nachspielzeit mit einem Fernschuss genau in den Winkel zum 3:2 traf, ließen die Münchner eine ganze Salve von Jubelschreien los – leis provokant in Richtung Zuschauer – und lieferten sich auch nach Spielende noch das eine oder andere Wortgefecht.

SCPP-Trainer Simon Gebhart nahm es gelassen. „Es waren zwei, drei Sachen dabei, die nicht passend sind, aber Emotionen gehören im Fußball dazu“, sagte er diplomatisch. Viel mehr ärgerte Gebhart, dass seine Mannschaft ohne Zählbares aus der Partie gegangen war. „Heute wäre viel mehr drin gewesen. Wir müssen schon vor dem Traumtor den Deckel draufmachen“, stellte er zu Recht fest. Pöcking war dem dritten Tor näher gewesen und hatte in der Schlussphase einen Mann mehr auf dem Platz. Überhaupt hatte es lange gut ausgesehen für die Gastgeber.

Frühe Führung für die Hausherren

Bereits nach sechs Minuten traf Clemens Link zur 1:0-Führung. Nach einem perfekten Diagonalball von Josef Hartmann flankte Rechtsverteidiger Florian Flath in den Strafraum, Link vollendete gekonnt per Direktabnahme.

Die Gebhart-Elf verteidigte kompakt, ließ wenige Torchancen zu und behielt im Spielaufbau meist die nötige Ruhe. Während der SCPP nach dem so gut wie besiegelten Abstieg nichts mehr zu verlieren hat, war den Gästen mit Landesliga-Ambitionen die Nervosität anzumerken. Auch nach dem 1:1-Ausgleich durch Asen Ibishev, der nach 30 Minuten eine Hereingabe von der rechten Pöckinger Abwehrseite aus kurzer Distanz verwertete, blieben die Hausherren das bessere Team. Kurz vor der Halbzeitpause spielte Simon Forster den Ball perfekt in den Lauf von Link, und der hob die Kugel gefühlvoll ins Tor (42.).

Doch die Gäste antworteten erneut. Das ansonsten stabile Brüder-Duo Max und Josef Hartmann in der Pöckinger Innenverteidigung ließ Niklas Ganter einmal zu leicht entwischen (52.). Prompt stand es 2:2.

Traumtor von Balci beschert den Gästen den späten Sieg

In einer hektischen Schlussphase spielten beide Teams auf Sieg, die Gastgeber hatten dabei die klareren Chancen: Elias Fleddermann schoss bei seinem Comeback aus kurzer Distanz über das Tor (80.), Markus Schulz streifte mit seinem Kopfball die Latte (86.) und Rafail Keil (89.) vergab allein vor Torwart Perkovic.

Als alles bereits nach einem Unentschieden aussah und Haidhausens Kapitän Toni Rauch sich frustriert seine zweite Gelbe Karte abgeholt hatte, sorgte Balci mit seinem Kunstschuss für den Schlusspunkt. Pöcking könnte nun bereits am kommenden Wochenende rechnerisch absteigen. Dennoch sah Gebhart auch das Positive im Hinblick auf die kommende Kreisliga-Saison: „Wir haben ein geiles Spiel gemacht und gegen ein Top-Team richtig gut dagegengehalten. Diesen Drive müssen wir mitnehmen.“ (Tobias Empl)

SC Pöcking-Possenhofen – SpVgg Haidhausen 2:3 (2:1)

SC Pöcking-P.: Klitscher – Flath, M. Hartmann, J. Hartmann, Jäger – Kergl (66. Fleddermann), Shaqiri (83. Schulz), Kunert, Endl – Forster (73. Mair), Link (62. Keil)

SpVgg 1906 Haidhausen: Perkovic – Balci, Omale, Rauch – Ibishev (66. Danyo), Ganter, Höpfinger, Öztürk, Härtel (46. Altug) – Bracher, Imsak

Tore: 1:0 Link (6.), 1:1 Ibishev (30.), 2:1 Link (42.), 2:2 Ganter (52.), 2:3 Balci (90.+3)

Gelb-Rote Karte: Rauch/Haidhausen (90./90., unsportliches Verhalten/Meckern)

Schiedsrichter: Alexander Strobel (TSV Fischach)

Zuschauer: 100