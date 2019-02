Neuzugang Pasalic versenkt zwei Elfmeter

Sah das bislang beste Spiel seiner Mannschaft in der Vorbereitung: Pöckings Trainer Franco Simon.

SC Pöcking schlägt Großhadern im Testspiel 2:1

Ein weiteres Ausrufezeichen konnte der SC Pöcking-Possenhofen setzen. Im Testspiel gegen den TSV Großhadern, Tabellensechster der Münchner Kreisliga 2, konnte sich der SCPP mit 2:1 durchsetzen.

Pöcking – Trainer Franco Simon war sehr angetan von der Leistung seiner Mannschaft. „Das war bis jetzt das beste Spiel des Jahres. Wir haben leidenschaftlich Fußball gespielt und es dem Gegner sehr schwer gemacht.“ Großhadern ist für Simon eine Mannschaft mit sehr hoher individueller Klasse. „Albert Rudnik zum Beispiel habe ich schon in Unterhaching in der Jugend trainiert. Ein sehr guter Spieler mit großen Qualitäten. Aber er ist nicht der einzige beim TSV.“

Es war ein sehr temporeiches Spiel im Pöckinger Sportpark, bei dem keine der beiden Mannschaften nennenswerte Vorteile hatte. Sowohl der SCPP als auch Großhadern hatten einige gute Chancen im ersten Spielabschnitt, doch beide Teams blieben ohne Torerfolg. Es dauerte bis zur 59. Minute, bis Rudnik die Gäste aus Großhadern mit 1:0 in Führung brachte. Doch die Antwort des SCPP ließ nicht lange auf sich warten: Sandro Pasalic, der sein erstes Spiel im Trikot der Pöckinger machte, verwandelte in der 59. und 62. Minute zwei Elfmeter sicher. „Ich freue mich für ihn, da er die Mannschaft noch nicht so gut kennt, aber sich spielerisch direkt sehr gut eingefunden hat“, sagte Simon. Nach der Führung ließ Pöcking nicht mehr viel zu und sicherte sich den 2:1-Sieg „in einem sehr ausgeglichenen Spiel“.

Thomas Okon