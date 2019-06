Pöckings neuer Kader nimmt Formen an

Fünf Neuzugänge und vier Karrierenenden beim SCPP

von Tobias Huber schließen

Fünf Neuzugänge, aber auch vier Karriereenden: Der Bezirksliga-Kader des Aufsteigers SC Pöcking-Possenhofen nimmt kurz vor Vorbereitungsbeginn konkrete Formen an.

Pöcking – Franco Simon war in der vergangenen Saison nicht immer zu beneiden. „Ich musste öfters innerhalb einer Woche auf sechs bis sieben Positionen umstellen“, sagt der Trainer des Bezirksliga-Rückkehrers SC Pöcking-Possenhofen. Insgesamt setzte Simon 29 verschiedene Akteure ein. Michael Romanow stand als einziger in allen 26 Partien in der Startelf. Jonas Jäger folgt auf Platz zwei (23). „Es wäre vermessen, zu hoffen, dass sich das in der neuen Saison groß ändert. Aber ein bisschen mehr Konstanz sollte schon reinkommen“, hofft Simon.

Auf vier Fußballer muss er jedoch verzichten. Timo Pröbstl, Ken Weid, Nico Mittmann und Deniz Pueseli haben ihre Schuhe – zumindest vorläufig – an den Nagel gehängt. „Der Zeitpunkt ist perfekt. Ich habe einfach keine Lust und keinen Antrieb mehr“, sagt Weid, der erst vor einem Jahr zum SCPP zurückgekehrt war. Auch sein Torhüterkollege Mittmann mag nicht mehr. „Er ist beruflich zu stark eingespannt“, berichtet Simon. Um die neue Nummer eins zwischen den Pfosten wird es einen Dreikampf geben. Lukas Schuh ist von seinem USA-Aufenthalt zurück. „Er hat dort im College gespielt, sollte also richtig fit sein“, sagt Simon über den 21-Jährigen. Konkurrenten sind Paul Röcken, der in der vergangenen Saison bei der eigenen U19 hielt, sowie Tobias Kernbach. Der 31-Jährige spielte bereits vor gut zehn Jahren in Pöcking, ehe er erst zum TSV Neuried in die Bezirksliga und dann zum TSV Gräfelfing wechselte. Von dort kehrt er nun zurück.

Der größte Verlust bei den Feldspielern ist ohne Frage Timo Pröbstl. Der Spielgestalter mag nach zahlreichen Verletzungen nicht mehr. „Wie Weid und Mittmann wird er seinen Pass aber bei uns lassen“, sagt Simon über den 30-jährigen Pröbstl, der in dieser Saison lediglich auf 17 Einsätze kam. „Er wird uns sehr fehlen. Aber die Mannschaft hat gezeigt, dass es auch ohne ihn geht“, stellt Simon fest. Deniz Pueseli (23) wird zum Gautinger SC wechseln, allerdings will er auch erst mal aus beruflichen Gründen pausieren.

Als Neuzugänge kann Simon beim Trainingsstart am Montag neben Kernbach vier weitere Kicker begrüßen. Felix Schropp kommt vom Kreisligisten TSV Oberalting-Seefeld nach Pöcking. Der 22-Jährige wurde nach seinem Wechsel aus Söcking zum Stammspieler beim TSV, absolvierte dort insgesamt 49 Einsätze, erst in der Bezirksliga und dann in der Kreisliga. „Ich sehe ihn als große Verstärkung für unsere Innenverteidigung“, sagt Simon. Für das Mittelfeld vorgesehen sind Jean-Luca Dötsch (FC Deisenhofen), Simon Forstner (TSV Gräfelfing) und Tobias Spieler (SV Söcking). Dötsch, dessen Vater Thomas den Ligarivalen 1. FC Penzberg trainiert, gilt mit seinen 17 Jahren als großes Talent. Zuletzt spielte er erfolgreich für die Bezirksoberliga-U19 des FC Deisenhofen. „Vielleicht muss er am Anfang ein bisschen Geduld haben. Aber er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, in der Bezirksliga Fuß zu fassen“, sagt Simon, der mit Dötschs Vater gut befreundet ist.

Forstner konnte zuletzt wegen hartnäckiger Leistenbeschwerden nicht spielen, wechselt deshalb ablösefrei. „Er muss erst mal richtig fit werden“, so Simon. Spieler war zwar zuletzt nur in der B-Klasse aktiv, der 21-Jährige gilt jedoch als technisch sehr versiert. Es wird sich zeigen, ob er den Sprung in die Bezirksliga schafft.

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: Samstag, 29. Juni, 15 Uhr, gegen FC Finsing; Donnerstag, 4. Juni, 19.30 Uhr, gegen FC Deisenhofen II; Samstag, 6. Juli, 15 Uhr, gegen SpVgg 1906 Haidhausen (alle daheim); Mittwoch, 10. Juli, 19 Uhr, bei der SG Oberhausen/Weilheim (Pokal); Donnerstag, 11. Juli, 19.30 Uhr, daheim gegen TSV Perchting-H.; Samstag, 13. Juli, 17 Uhr, beim TSV Großhadern

Erstes Punktspiel: Samstag/Sonntag, 20./21. Juli, Gegner noch offen