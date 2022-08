Pokalreise der SG Söcking/Starnberg beendet

In einem zerfahrenen Pokalspiel unterlag die SG Söcking/Starnberg (2.v.r. Valentin Weinl) unglücklich mit 1:2. © A. Jaksch

Die Pokalreise der SG Söcking/Starnberg ist beendet. Der Fußball-A-Klassist verlor am Mittwochabend gegen den Kreisklassisten 1. SC Gröbenzell mit 1:2.

Söcking – Kurz vor dem Saisonstart in der A-Klasse haben die Fußballer der SG Söcking/Starnberg einen Rückschlag erlitten. Im Pokal musste sich das Team von Trainer Maximilian Dietze am Mittwochabend dem Kreisklassisten 1. SC Gröbenzell mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. „Wir haben nie zu unserem gewohnten Rhythmus gefunden“, sagte Dietze und zollte dem Gegner Respekt: „Es war ein zerfahrenes Spiel, aber Gröbenzell hat verdient gewonnen und wird in der Kreisklasse sicher oben mitmischen.“

Die Gastgeber gerieten nach 21 Minuten durch einen Treffer von Maximilian Öttle aus dem Nichts in Rückstand. „Der lange Ball war nicht geplant, und auch die Flanke sollte wohl nicht dort landen“, meinte Dietze. Ebenfalls als Zufallsprodukt stufte der Trainer der SG den Ausgleichstreffer durch Kapitän Dominik Schäffler ein: Einen verunglückten Torabschluss aus großer Entfernung konnten die Gastgeber noch erlaufen, und die anschließende Hereingabe schweißte Schäffler in den Winkel (36.). Passend zur zerfahrenen Partie fiel der entscheidende Treffer zum 1:2-Endstand durch ein Eigentor von Lennard Dörr (55.).

SG Söcking/Starnberg –

1. SC Gröbenzell 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Öttle (21.), 1:1 Schäffler (36.), 1:2 Dörr (55./ET)