Prijovic: "Wir haben einfach zu viele Verletzte"

Miljan Prijovic will trotz personeller Probleme den ersten Dreier in der Rückrunde einfahren.

MTV hofft auf ersten Rückrunden-Sieg

von Tobias Huber - Freier Mitarbeiter schließen

Mit gemischten Gefühlen reisen die Fußballer des MTV Berg am Sonntag zum Bezirksliga-Verfolgerduell nach München.

„Die Situation ist nicht leicht, wir haben einfach zu viele Verletzte“, klagt MTV-Coach Miljan Prijovic, der vor dem Spiel beim punktgleichen Tabellenvierten FC Anadolu Bayern (14.30 Uhr, Bezirkssportanlage an der Agnes-Bernauer-Straße) besonders die erfahrenen Patrick Allihn und David Balogh schmerzhaft vermisst. Zudem hätte Prijovic gerne den wieder fitten Bernard Crnjak eingesetzt. „Er hätte uns mit seiner Kopfballstärke gut getan. Ich rechne auf dem engen Platz mit vielen Standardsituationen, die in unseren Strafraum fliegen werden“, sagt Prijovic. Crnjak ist jedoch am Wochenende privat verhindert. Immerhin können die Berger wieder auf Innenverteidiger Maximilian Plenert, der zuletzt wegen einer Rotsperre und beruflicher Verpflichtung gefehlt hatte, zählen.

Trotz aller Probleme soll am Sonntag im dritten Anlauf der erste Berger Sieg in der Rückrunde her. Es wäre eine Parallele zum Hinspiel, denn bis dahin hatten die Fußballer vom Ostufer des Starnberger Sees auch noch keine Partie gewonnen. Doch dann traf Mijo Crnjak gegen den FCA früh zum 1:0, und der MTV rettete den knappen Vorsprung bis ins Ziel.

Die Hausherren aus dem Münchener Stadtteil Pasing können mit der Rückserie bislang auch nur bedingt zufrieden sein. Zwar gewann die türkische Mannschaft – trotz langer Unterzahl wegen einer roten Karte gegen ihren Torwart – überraschend zu Hause mit 1:0 gegen den zuvor unbesiegten 1.?FC Garmisch-Partenkirchen, vor einer Woche aber unterlagen die Münchener mit 2:3 beim kriselnden SV Planegg-Krailling. „Sie zeigen oft ganz unterschiedliche Gesichter“, sagt Prijovic.

Er sucht in der Offensive noch nach der besten Lösung. Dort spielte zuletzt Marcel Höhne. „Er ist aber eigentlich kein klassischer Mittelstürmer“, sagt Prijovic über den besten Torschützen des MTV in dieser Saison (acht Treffer). Nikolai Czech kommt als möglicher Ersatz aber noch nicht in Frage. „Die Kondition reicht bei ihm noch nicht länger als eine Halbzeit“, erläutert Prijovic vor dem letzten MTV-Auswärtsspiel in diesem Kalenderjahr.

